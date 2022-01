GTA Online: arriva la Declasse Granger, GTA$ e RP doppi per il finale di The Contract

Come di consueto Rockstar Games pensa ai tantissimi giocatori di GTA Online mettendo a disposizione tante utili ricompense e nuovi veicoli con i quali girovagare con stile per le strade di Los Santos assieme ai propri compagni d'armi.

La Declasse Granger 3600XL è il nuovo, enorme quattroruote a disposizione degli utenti, pronto per essere acquistato da Southern San Andreas Super Autos. L'auto potrà essere modificata a piacimento per darle un tocco personale, potendola inoltre equipaggiare con utili gadget quali il disturbatore di frequenze. Inoltre, ci saranno GTA$ e RP doppi per tutti coloro che porteranno a termine la missione finale di The Contract, l'ultimo contenuto narrativo che vede la collaborazione di Dr. Dre e il ritorno di Franklin, uno dei protagonisti di GTA V. In aggiunta, per il completamento dell'ultimo incarico si riceverà anche il cappellino Low Santos, consegnato entro il 10 febbraio 2022 a tutti i giocatori idonei.

Non è ancora finita con GTA Online: fino al 2 febbraio ci saranno ricompense triplicate nelle gare in motocicletta (come anche giocando a Due colpi e via), oltre a GTA$ e RP doppi per gli incarichi dell'MC e nelle missioni di vendita di erba e documenti falsi. Chi diventerà un prospect dell'MC riceverà inoltre una felpa Nagasaki bianca.

Il veicolo trofeo della settimana è la Karin Previon, consegnata a coloro che per tre giorni consecutivi arriveranno ai primi tre posti nelle gare dell'Autoraduno di LS, oltre alla Progen T20 come miglior ricompensa alla ruota fortunata. Infine, sconti sugli stabilimenti dei Centauri e relative proprietà.

In attesa di scoprire se una nuova mappa è in arrivo in GTA Online, come ogni settimana gli utenti avranno il loro gran da fare per ottenere le succose ricompense, affrontando le numerose sfide sparse attraverso tutta Los Santos.