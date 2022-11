GTA Online, arriva l'evento The Heists: novembre è pieno di bonus, sconti e ricompense

A novembre, GTA Online celebra la criminalità del Sud di San Andreas con uno sterminato elenco di bonus, sconti e ricompense di cui i giocatori potranno approfittare nel corso del mese di novembre.

Si parte con GTA$ e RP doppi in tutte le Setup Mission per le Rapine classiche e GTA$ e RP superiori di 1,5 volte in tutte le Setup Mission in The Doomsday Heist per l'intero mese. Completando tutte i finali di The Heist entro le prossime 3 settimane otterrete un bonus aggiuntivo di 2.000.000 di GTA$.

Completando The Fleeca Job guadagnerete ricompense doppie fino al 9 novembre, con gli abbonati a GTA+ che otterranno un +50% extra di GTA$, per un bonus totale triplicato.

Visitando Los Santos in qualsiasi momento questa settimana potrete riscattare la maglietta rara Black Rockstar. Gli sviluppatori regaleranno altre magliette per commemorare il 25° anniversario di Grand Theft Auto per tutto il mese GTA$ e RP doppi per aver preso parte alle gare su strada questa settimana. Visitando i vari showroom sarà possibile provare ed acquistare tante nuove auto da sfoggiare a Los Santos, mentre presso gli altri negozi potrete approfittare di numerosissimi sconti.

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il proprio account Rockstar Games Social Club a Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ solo per aver giocato in qualsiasi momento questa settimana. Inoltre, giocando in qualsiasi momento tra il 3 novembre e il 7 dicembre, riceverete un bonus di accesso una tantum di 500.000 GTA$ per essere Membro Prime Gaming. Coloro che sono anche membri GTA+ riceveranno 500.000 GTA$ aggiuntivi oltre a questo bonus, insieme a tanti altri vantaggi.

Nel mentre, i rumor vogliono ormai imminente il reveal ufficiale di GTA 6.