GTA Online: arriva la nuova Sportiva Ocelot Locust

Come ogni settimana Rockstar Games annuncia una serie di novità per GTA Online, tra cui l'arrivo di un velocissimo bolide, sconti e altri contenuti speciali disponibili solamente per un periodo di tempo limitato.

Il pedigree della Locust biposto decapottabile risale al '69 e questo è il risultato di 40 anni di test su pista: nessun tettuccio, nessun parabrezza, nessun finestrino, nessun compromesso e nessun riguardo per la tua incolumità. Se ti sei mai chiesto come sarebbe guidare con un'unica conclusione logica all'orizzonte, questa è la tua grande occasione per scoprirlo.

La sportiva Ocelot Locust è ora disponibile da Legendary Motorsport

Questa settimana, entra nel tuo bunker sotterraneo (o nel magazzino del night club) per racimolare GTA$ extra: fino al 4 settembre, tutte le missioni di vendita di Traffico d'armi valgono GTA$ doppi. Anche le ricerche in Traffico d'armi saranno due volte più veloci per lo stesso periodo, perciò ringrazia lo staff mentre esci.

C'è una forte domanda per svariati beni: consegna le casse dal tuo hangar o dal magazzino per carichi speciali per ottenere GTA$ doppi in tutte le vendite di carichi speciali e di Contrabbandieri. Raggiungi un'icona qualunque delle serie di sfide del bunker sulla tua mappa (o lancia una qualsiasi modalità Competizione bunker o della base missilistica attraverso il menu di gioco) per ottenere GTA$ e RP doppi nelle serie di sfide del bunker, che includono alcune delle lotte sotterranee più amate dai fan come Juggernaut, Quattro colpi e via e altre ancora.

Consegnate le chiavi al parcheggiatore, potresti iniziare a sentire la mancanza del rombo di una Ocelot sotto il sedere. Fai sapere a tutti che razza di bolide ospiti in garage indossando la maglietta Ocelot, in regalo questa settimana per tutti i giocatori di GTA Online. Ma i regali non finiscono qui: gioca a GTA Online prima del 4 settembre per ricevere le livree Monogramma Sessanta Nove e Sessanta Nove Multicolore per l'HVY Barrage, l'HVY APC e la Pegassi Oppressor, gratis.

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond in GTA Online e fai un giro gratuito giornaliero alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi di abbigliamento e molto altro. Il primo premio di questa settimana è una supercar Cheval Taipan in tutta la sua gloria algoritmicamente perfetta.

Il negozio del casinò include il ritorno di capi di abbigliamento e accessori popolari come l'orologio Tempo Kronos roulette oro, oltre a opere d'arte per adornare il tuo attico di lusso, tra cui l'opera Le Chien di Billy Wiener e la National Fabric di Jo Killam. Per aiutare i giocatori a cavarsela sul fronte commerciale, la Maze Bank Foreclosures sta offrendo sconti su tutti i bunker, gli hangar e sulle rispettive ristrutturazioni e aggiunte, oltre che su veicoli di lusso come la Coil Cyclone, l'Entity XXR e altri ancora. Questa settimana approfitta dello sconto del 40% su:

Bunker

Ristrutturazioni e aggiunte dei bunker

Hangar

Officina aeronautica

Ristrutturazioni e aggiunte degli hangar

V-65 Molotok (aereo)

Mammoth Thruster (militare)

HVY Barrage (militare)

HVY APC (militare)

Overflod Entity XXR (supercar)

Coil Cyclone (supercar)

Ocelot Lynx (sportiva)

Gli abbonati Twitch Prime che hanno collegato i propri account Twitch e Social Club di Rockstar Games prima del 26 agosto riceveranno il 75% di sconto sull'Akula e sull'HVY Menacer, oltre a un -10% aggiuntivo su tutti gli articoli in offerta elencati sopra. Vai sul sito di Twitch Prime per registrarti e ricevere i bonus della settimana prossima.