GTA Online: arriva il nuovo veicolo armato HVY Menacer!

Rockstar Games ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online che introduce varie novità, tra cui il veicolo HVY Menacer e altri contenuti bonus per tutti i giocatori, tra cui GTA$ e RP doppi.

HVY-Menacer-V2B

Gli strumenti possono essere diversi, ma la cara vecchia eccitazione dell'andare a caccia è sempre la stessa. I tuoi antenati pionieri sparavano di precisione. Tu guidi un veicolo da guerra armato su ruote. Loro sapevano smontare il loro fucile a occhi chiusi. Tu puoi pagare il meccanico per farti installare una torretta minigun calibro .50 e delle mitragliatrici frontali. Scendi in strada e rendi i tuoi antenati fieri di te facendo a pezzi i tuoi nemici con l'HVY Menacer, disponibile da Warstock Cache & Carry.

Accedi da oggi e fino al 3 settembre per sbloccare subito le livree Tartan blu e Mimetica arancione per l'HVY Menacer. Se ancora non hai provato la nuova modalità Velocità esplosiva (Remix) in tutta la sua gloria ipermodificata e piena di acrobazie, percorri il miglio selvaggio in sette nuove variazioni con GTA$ e RP doppi in Velocità esplosiva (Remix) fino al 3 settembre.

Approfitta dello sconto del 30% su Coil Cyclone, Lampadati Michelli GT e altre, e del 25% di sconto su una selezione di miglioramenti e modifiche per veicoli che dureranno per tutta la settimana.

Pegassi Reaper – 30% di sconto

Cheval Taipan – 30% di sconto

Coil Cyclone: 30% di sconto

Lampadati Michelli GT – 30% di sconto

Overflod Autarch – 30% di sconto

Potenziamenti armature per veicoli – 25% di sconto

Potenziamenti motore – 25% di sconto

Turbo – 25% di sconto

Livree – 25% di sconto (velivoli, auto e moto)

Riverniciature – 25% di sconto (velivoli, auto e moto)

Visita il sito di Maze Bank Foreclosures per ottenere il 30% di sconto su tutte le basi operative, e poi decolla con gli sconti sui velivoli fino al 3 settembre:

Basi operative - 30% di sconto

Mammoth Thruster – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

RM-10 Bombushka – 40% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

P-45 Nokota – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Ricordati di controllare il calendario degli eventi del Social Club per restare aggiornato su bonus e sconti.