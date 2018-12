GTA Online: Arena War, la nuova espansione arriva oggi

Rockstar Games annuncia Arena War, nuovo contenuto aggiuntivo per GTA Online disponibile da oggi, martedì 11 dicembre, su tutte le piattaforme.

Partecipa ad Arena War, dove il combattimento più sanguinario e il mito dei gladiatori incontrano gli ultimi ritrovati delle modifiche dei veicoli per dare vita a un mix esplosivo! Iscriviti per lanciarti in una nuova avventura nello splendido scenario della Maze Bank Arena: preparati a spappolare i tuoi avversari, su due o quattro ruote, nel nome dell'intrattenimento firmato Alan Jerome Productions.

Competi a bordo di una serie di nuovi veicoli progettati appositamente per l'Arena in sette fantastiche nuove modalità. Avanzando nella carriera di Arena War otterrai Punti Arena, che ti serviranno per salire di livello e sbloccare nuovi giocattolini da sfoggiare nell'Arena o per le strade di Los Santos.

Arena War è disponibile da oggi, 11 dicembre, in GTA Online.