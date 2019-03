GTA Online: arriva la Settimana dei Centauri con tante ricompense

Spazza via i tuoi nemici con la potenza dei tuoi gas di scarico in Scia mortale, che regala GTA$ e RP doppi ai combattenti assetati di sangue fino al 20 marzo in GTA Online.

Prendi il comando di una legione di centauri! Questa settimana potrai acquistare una clubhouse dell'MC con il 50% di sconto, e anche gli stabilimenti dell'MC saranno a tua disposizione a metà prezzo. In più, sconti fino al 40% su una serie di veicoli.

Clubhouse dell'MC – 50% di sconto

Ristrutturazioni della clubhouse – 50% di sconto

Officina della clubhouse – 50% di sconto

Stabilimenti dell'MC - 50% di sconto

Western Gargoyle - 30% di sconto

Pegassi Oppressor Mk II – 30% di sconto

Shitzu Hakuchou Drag - 30% di sconto

Pegassi Vortex - 30% di sconto

Pegassi Bati 801 - 30% di sconto

Nagasaki Shotaro – 40% di sconto (disponibile per l'acquisto dopo aver giocato una partita a Scia mortale)

Oltre a ottenere ricompense doppie su tutte le vendite degli stabilimenti dell'MC, potrai anche sfidare un MC rivale in Motogiostra o seminare il caos con il tuo MC in Ricerca e distruzione: Incarichi e Sfide del club frutteranno GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Gioca quando vuoi durante la settimana per sbloccare la Maglietta Steel Horse logo nero e Maglietta Western nera.