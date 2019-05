GTA Online: arriva la settimana dell'Import/Export

A Los Santos, solo per questa settimana, chi parteciperà alle missioni di vendita di Import/export riceverà il 25% di GTA$ in più. Inoltre, guardie e associati guadagneranno uno stipendio doppio.

Se sei preoccupato delle attenzioni che quel bel gruzzoletto potrebbe attirare, è il tuo giorno fortunato: tutti i servizi telefonici della Merryweather Security sono disponibili gratis. Fino al 22 maggio, ottieni il 25% di GTA$ in più su tutte le transazioni illegali di auto nelle missioni di vendita Import/export . Che tu voglia far decollare il tuo impero criminale o abbia collezionato numerose auto straniere nel tuo magazzino veicoli, questa è la tua grande occasione per raggranellare un mucchio di quattrini.

Se hai bisogno di mantenere i tuoi stabilimenti di Centauri sempre a regime, tutte le scorte sono scontate del 25%. Approfittane per ottenere la massima efficienza da piantagioni, laboratori di metanfetamina e molto altro. Sono tempi pericolosi per diventare milionari. Forse è per questo che i CEO stanno offrendo degli stipendi doppi per guardie del corpo e associati . La prudenza non è mai troppa. Unisciti a un'organizzazione da oggi fino al 22 maggio per goderti il tuo bell'aumento salariale.

In più, questa settimana, i giocatori delle modalità Entourage e Lotta di classe (Remix) otterranno ricompense doppie.

Gare Premium

Puoi partecipare alle gare premium avviandole dall'app "Attività Veloce" sul tuo telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. Paga 20.000 GTA$ e competi per il primo posto contro altri sette piloti. Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, il secondo 30.000 GTA$ e il terzo 20.000 GTA$.

16 maggio: Codice rosso (solo per supercar)

17-20 maggio: Incroci pericolosi (solo per sportive classiche)

21-23 maggio: Viaggio d'affari (solo per supercar)

Lotta di classe (Remix) è caratterizzato dalla presenza di due ospiti speciali: il Juggernaut e la Bestia. Le Bestie sono disarmate, ma posseggono una forza e un'agilità sovrumane, oltre a essere capaci di diventare invisibili. Eliminare un Juggernaut nei panni della Bestia ti permette di rubargli corazza, visione termica e munizioni letali. Scegli tra Patata bollente e Piazzamento sul podio.

In Entourage, le Guardie del corpo devono proteggere ed evacuare il Bersaglio prima che una squadra di Assassini lo elimini. Gli Assassini dovranno rischiare il tutto per tutto per eliminare il Bersaglio. Il Bersaglio e le Guardie del corpo sono meglio armate e corazzate, ma hanno a disposizione meno vite.

La Merryweather Security è a portata di telefono e sta offrendo i suoi servizi gratis. Magari ti serve una consegna di munizioni, una squadra di mercenari o un devastante assalto aereo tramite bombardamento. Ma potresti anche aver bisogno di lanciarti in una fuga rocambolesca in barca o in elicottero. Nessuno vuole giudicarti: non c'è nulla di cui vergognarsi nel chiamare i rinforzi. Basta che estrai il tuo iFruit, chiami la Merrywheater e gli fai sapere ciò di cui hai bisogno.

Davvero esiste qualcosa come avere troppi loghi? Gioca a GTA Online entro il 22 maggio per ottenere la maglietta Sessanta Nove falsa.

I CEO interessati ad avviare o espandere le loro attività di contrabbando Import/export possono sfruttare uno sconto del 30% su tutti i depositi per veicoli, magazzini per carichi speciali e le loro rispettive migliorie. Coloro intenzionati a scalare la classifica sociale possono servirsi di uno sconto del 40% sui velivoli di lusso Luxor Deluxe e Swift Deluxe, ma anche sugli yacht e i loro rispettivi miglioramenti e accessori. Inoltre, la Pegasus Lifestyle Management consegna una vasta gamma di veicoli, dall'elicottero Valkyrie al Festival bus, e il loro intero parco macchine è scontato del 30% per tutta la settimana.