GTA Online: arrivano l'auto sportiva Pfister Neon e la modalità Caccia all'Uomo

annunciano interessanti novità per, tra cui la disponibilità della nuova auto sportiva Pfister Neon e della modalità Caccia all'Uomo.

Pfister Neon

Dimentica le altre auto elettriche: i ridicoli furgoni ecologici e le berline che sembrano giocattoli per bambini non erano altro che un assaggio di quello che sarebbe venuto dopo. È in arrivo una rivoluzione... e questa è la tua occasione per farne parte. Accogli il futuro a braccia aperte con la Pfister Neon, ora disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport.

Modalità Caccia all'Uomo

Sembra che le tue paure non fossero infondate, i nemici immaginari di cui ti lamenti sempre esistono veramente, sono armati fino ai denti e vogliono farti fuori. Gioca a Caccia all'uomo, la nuova modalità di GTA Online che ti offre un obiettivo molto chiaro: eliminare il bersaglio dell'altra squadra e proteggere il tuo a ogni costo. L'unica cosa che conta è la sopravvivenza del bersaglio (e ci sono anche dei punti bonus per gli scontri tra bersagli), quindi l'approccio folle e sconsiderato stavolta è anche il più ragionevole. Non perdere di vista il timer: il bersaglio designato cambia ogni minuto, quindi potresti ricevere delle attenzioni indesiderate da un momento all'altro. Ottieni GTA$ e RP doppi con Caccia all'uomo da oggi fino al 5 febbraio.

Bonus e Sconti

Si profila una settimana molto proficua per CEO e trafficanti d'armi, grazie al 25% di GTA$ bonus sulle consegne di carico speciale e all'aumento della velocità di ricerca e produzione nel bunker del 25%, validi fino al 5 febbraio. Se alla tua struttura manca quel certo je ne sais quoi, rimedia con gli sconti su alcuni bunker, magazzini per carichi speciali e altro:

Sconti sui bunker

Bunker di campagna, 25% di sconto

Bunker al demolitore Thompson, 25% di sconto

Ristrutturazioni bunker, 25% di sconto (stili e espansioni)

Motrici del COM, 25% di sconto

Proprietà e ristrutturazioni

Magazzini per carichi speciali, 25% di sconto

Ristrutturazioni ufficio, 25% di sconto

Veicoli e armature

Cargobob, 35% di sconto

LF-22 Starling, 25% di sconto (sia sul prezzo normale sia quello speciale)

Grotti Cheetah Classic, 25% di sconto

Armatura veicolo, 25% di sconto

Gomme antiproiettile, 25% di sconto

Programma Gare Premium

Questa settimana vinci ricchi premi in GTA$ derapando attraverso il Grand Senora Desert nella gara premium, o sfrecciando attraverso Vinewood Hills nella prova a tempo, entrambe disponibili fino al 5 febbraio:

Gare premium Rally (solo per auto sportive)

Prova a tempo Casinò

Puoi avviare le gare premium dall'app Partita veloce del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati vinceranno un premio in GTA $ e tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli indipendentemente dalla posizione. Per partecipare alla gara a tempo, imposta la meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai premiato con abbondanti GTA $ e RP.