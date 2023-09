GTA Online: arrivano le auto dell'underground di Los Santos con GTA$ e RP doppi

Rockstar Games continua a proporre nuovi aggiornamenti per il suo Grand Theft Auto Online, il quale ha appena accolto una miriade di novità che coinvolgono anche e soprattutto il parco auto.

Ecco di seguito le auto che si potranno provare, acquistare, provare e personalizzare presso l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian:

Pfister Comet (sportiva)

Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Vapid Hustler (muscle car)

Benefactor Stirling GT (40% di sconto, sportiva classica)

Vapid Clique (40% di sconto, muscle car)

Visitando invece l'Autosalone Luxury Autos, i giocatori potranno acquistare la supercar Progen Tyrus con il 30% di sconto e l'esclusiva Annis RE-7B. Sempre nel corso dell'aggiornamento, gli utenti possono accaparrarsi una Truffade Nero gratis piazzandosi tra i primi 5 nelle gare dell'autoraduno di Los Santos per tre giorni consecutivi (tra l'altro queste gare forniranno reputazione tripla per tutta la settimana). Chi invece ha qualche dollaro da parte, può acquistare nell'area di prova dell'autoraduno anche la Dinka Jester col 50% di sconto, la Hijak Ruston e la Vapid Contender.

Ma non è finita qui, poiché per celebrare l'aggiornamento sono arrivati anche gli sconti per tutte le operazioni che si possono fare sulle automobili presso le officine:

Modifiche per veicoli di Benny – 40% di sconto

Autofficine – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per l’autofficina – 40% di sconto

Completi racing nel negozio di merchandise dell'Autoraduno di LS – 50% di sconto

Progen Tyrus (supercar) – 30% di sconto

Dinka Jester (sportiva) – 50% di sconto

Vapid Clique (muscle car) – 40% di sconto

Benefactor Stirling GT (sportiva classica) – 40% di sconto

Classique Broadway (muscle car) – 30% di sconto

BF Weevil (compatta) – 40% di sconto

Grotti Brioso 300 (compatta) – 40% di sconto

In chiusura, segnaliamo che vi sono molte attività che ricompensano i giocatori con GTA$ e punti reputazione doppi, così da poter scalare i livelli e mettere un po' di denaro da parte fino al 27 settembre 2023.

