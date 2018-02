GTA Online, arrivano la Canis Kamacho 4X4 e bonus per la Settimana Bellicosa

Grilletti facili di Los Santos e Blaine County, preparatevi per la! Sei armato e ti trovi sotto il fuoco nemico in Caccia all'uomo, stai puntando un Insurgent all'interno dell'area sempre meno estesa di Guerriglia motorizzata o stai schivando fucilate al buio in Slasher il ritorno? I tuoi sforzi ti varranno

Approfitta inoltre degli sconti della Settimana bellicosa sul lanciamissili balistico semovente Chernobog, sull'Avenger, la fortezza volante dotata persino di un'officina in cui potenziare le armi, sulle armi Mk II e anche su alcune tra le più popolari armi in vendita da Ammu-Nation. Infine, arricchisci la tua collezione di bulli a quattro ruote con un nuovo, robusto fuoristrada.

Canis Kamacho

Il Canis Kamacho è un omaggio ai gloriosi giorni dei 4X4 americani. Unisce l'affidabilità di un pick-up alla resistenza di una piccola corazzata, il tutto senza compromettere l'aerodinamica del veicolo. Guarda i tuoi amici dall'alto del robustissimo telaio e degli interni appropriatamente spartani di un fuoristrada come si deve. Ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

Maglietta Ammu-Nation

Proteggi il tuo diritto alla vita, alla libertà e a riempire qualcuno di piombo indossando la Maglietta Ammu-Nation nera, sbloccabile gratuitamente effettuando l'accesso a GTA Online nel corso della Settimana bellicosa, a partire da oggi e fino al 12 febbraio.

GTA$ e RP Doppi

Guerriglia motorizzata: paracadutati in una zona di guerra armato solo di una pistola e di una preghiera in Guerriglia motorizzata e affronta il nemico a terra, con le armi pesanti e i veicoli armati che troverai. Più a lungo tu e la tua squadra sopravvivrete, più l'area di gioco si restringerà, fino a obbligare le opposte fazioni allo scontro frontale. Ricordati di aprire il paracadute, o sarai morto prima ancora di iniziare!

Caccia all'Uomo: sei l'unico bersaglio di tutti i membri della squadra avversaria, ma per fortuna questa condizione dura solo 60 secondi, dopodiché il fardello passerà a un altro compagno. Neutralizza il Bersaglio della squadra avversaria e proteggi il tuo per segnare punti e portare a casa la vittoria.

Slasher Il Ritorno: forse hai visto abbastanza film da fregare un maniaco assassino, ma come te la caveresti contro un'intera squadra? Slasher: il ritorno mette di fronte una squadra di psicopatici armati di fucile a pompa e una di Prede. I ruoli s'invertono ogni 60 secondi, finché una squadra non viene spazzata via.

Occupazione: due squadre si contendono il controllo di tre zone di conquista tra moto a razzo volanti e tutta una serie di letali veicoli armati. Ogni prezioso secondo di controllo di una zona può essere quello decisivo per la vittoria, perciò respingi senza esitare ogni visitatore indesiderato.

Sconti su Veicoli, Armi e Personalizzazioni MKII

Fino al 12 febbraio avrai la possibilità di prepararti all'apocalisse come si deve: facendo scorta di armi dalla precisione letale e dall'enorme potenza esplosiva. I forti sconti su alcuni degli articoli più popolari di Warstock come il Mammoth Avenger e le munizioni a metà prezzo renderanno il tuo amore per le armi ancora più grande.

Sconti da Warstock Cache & Carry

Mammoth Avenger: -25%

HVY Chernobog (armato): - 25% (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Bravado Half-track (armato): - 40% (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Rimorchio antiaereo Vom Feuer (armato): - 35% (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Declasse Tampa (armata): - 40% (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Sconti su modifiche e personalizzazioni MK II

Modifiche Mk II: - 30% (sul costo della trasformazione dell'arma nella variante Mk II)

Munizioni Mk II (tutti i tipi): - 50%

Caricatori Mk II: - 25%

Mirini Mk II: - 25%

Freni di bocca Mk II: - 25%

Livree per armi Mk II: - 25%

Sconti da Ammu-Nation

Munizioni: -50%

Fucili d'assalto: -30%

Fucili da cecchino: -30%

Armi corpo a corpo: -30%

Giubbotti antiproiettile: -30%

Lanciarazzi: -30%

Oltre a questi sconti c'è anche quello del 30% su tutte le armi per i velivoli presenti nell'officina del tuo hangar e, ne saranno felici i catastrofisti, quello del 25% sulla sala di controllo della base operativa per poter impartire ordini ai tuoi scagnozzi.

Gare Premium e Prove a Tempo

Gara premium: "Calabrone" (solo per Rocket Voltic)

Pilota la Rocket Voltic attraverso una serie di spericolati salti lungo un percorso formato da gallerie che attraversano le nuvole. Tutto questo e molto altro nella gara premium di questa settimana: Calabrone. Le gare premium danno la possibilità di mettere alla prova la propria abilità e di guadagnare ricchi premi. Alza la posta e competi in una gara stunt creata da Rockstar in cui i primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Avvia le gare premium dall'app "Partita veloce" sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Prova a tempo: Route 68

Attraversa il grande stato di San Andreas percorrendo la storica Route 68, che ti condurrà dalle sonnacchiose cittadine nel cuore del Grand Senora Desert alla costa dell'Oceano Pacifico. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.