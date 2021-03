GTA Online: arrivano la nuova Grotti Brioso 300 e tanti bonus speciali

Mentre si inaugura un nuovo modo per riscattare le ricompense gratis su GTA V tramite PS Plus, il team di Rockstar Games non cessa di aggiornare la componente multigiocatore del suo titolo senza confini.

Forte di un successo inarrestabile che porterà presto alla pubblicazione di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X in versione rinnovata, GTA Online continua a godere di un fiorente supporto post lancio. Protraendosi ormai da anni, quest'ultimo non cessa di proporre nuovi contenuti ed eventi speciali, oltre a bonus e ricompense. Di recente, Rockstar ha introdotto nel titolo un nuovo veicolo, che il pubblico italiano non potrà non trovare familiare. Denominato Grotti Brioso "300", quest'ultimo è ora disponibile per l'acquisto da Southern San Andreas Super Autos.



Ma non si tratta dell'unica iniziativa speciale attivata in GTA Online. Sino al prossimo 10 marzo infatti, le missioni di vendita di carichi aerei fruttano il doppio, mentre tutti gli hangar saranno proposti con uno sconto pari al 60% del prezzo. Completando una delle missioni entro la fine della settimana, sarà possibile ricevere in omaggio (dopo il 15 marzo) la Collana luminosa neon e i Braccialetti rossi e blu. Infine, raddoppiano le ricompense anche in Scorte al Volo, il cattura la bandiera ambientato tra i cieli a velocità supersonica.