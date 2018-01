GTA Online: arrivano le prime novità del 2018, Annis Savestra e Bonus

Con Il Colpo dell'Apocalisse si è chiuso il 2017 di, oggiannuncia le prime novità del 2018, tra cui l'arrivo dell'auto corazzatae deifino all'8 gennaio. Di seguito, tutti i dettagli.

Annis Savestra

La Annis Savestra coniuga tutta la potenza e l'imponenza di una grande auto sportiva americana con una dose di rabbia estremamente concentrata. Questo gioiellino della strada può essere personalizzato e reso ancora più brutale grazie a una coppia di mitragliatrici frontali installabili direttamente dall'officina dell'Avenger o del Centro Operativo Mobile. Non si sa mai quando potrebbero tornare utili. Acquista oggi stesso la Annis Savestra da Legendary Motorsport.

GTA$ e RP doppi

Come dici? Uno dei tuoi propositi per l'anno nuovo era di spaccare la faccia a un buffone armato di fucile a pompa con una torcia... e ricevere anche dei soldi in cambio? È il tuo anno fortunato! Prova la modalità Competizione Slasher: il ritorno tra oggi e l'8 gennaio per ottenere GTA$ e RP doppi. Se cerchi un altro modo per ottenere ricompense doppie puoi sempre divertirti a rubare il territorio da sotto il naso dei tuoi avversari in Occupazione, l'altra modalità Competizione che offre GTA$ e RP bonus fino all'8 gennaio.

Risparmia sull'acquisto di alcuni veicoli

Anno nuovo, auto nuova! È così che funziona, no? Da oggi all'8 gennaio potrai approfittare di incredibili sconti su una vasta gamma di veicoli per spazzare via i tuoi avversari durante le missioni de Il colpo dell'apocalisse con assalti aerei, fughe a rotta di collo e combattimenti di ogni tipo:

50% di sconto sulle motrici del COM

30% di sconto sulla Coil Cyclone (supercar)

30% di sconto sulla Grotti Visione (supercar)

25% di sconto sulla Ocelot Ardent (veicolo armato)

25% di sconto sul FH-1 Hunter (elicottero - sia sul prezzo normale sia su quello speciale)

25% di sconto sul P-45 Nokota (aereo - sia sul prezzo normale sia su quello speciale)

25% di sconto sull'HVY APC (veicolo armato - sia sul prezzo normale sia su quello speciale)

Gare Premium e Prove a Tempo

Corri per l'oro (e i verdoni!) nelle gare stunt premium e nelle prove a tempo di questa settimana. Fino all'8 gennaio:

Gara stunt premium Duello (solo per muscle car)

Prova a tempo Up-n-Atom

Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati vinceranno un premio in GTA$ e tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli. Per partecipare alla gara a tempo, impostala come meta sulla mappa e avviala entrando nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai premiato con abbondanti GTA$ e RP.

Oggi è anche l'ultimo giorno disponibile per centrare amici e nemici con una valanga di palle di neve in mezzo agli occhi, prima che a Los Santos torni il caldo. Scendi in strada e sfogati finché sei in tempo...