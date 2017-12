GTA Online: arrivano i regali giornalieri in attesa della sorpresa di Natale

: È iniziata la stagione dei regali e per l'occasioneha preparato una serie speciale di armi e vestiti creati per permettere ai giocatori didi massacrare con stile anche durante le festività.

La Sorpresa Festiva arriverà martedì 19 dicembre: aspettala godendoti i seguenti oggetti, che i giocatori di GTA Online riceveranno effettuando l'accesso al gioco nei giorni elencati:

Venerdì 15 dicembre: maglietta logo Rockstar Blacked Out e scorta di giubbotti antiproiettile

Sabato 16 dicembre: felpa Warstock nera e 25 bombe adesive

Domenica 17 dicembre: maglietta logo Rockstar White Out e scorta di snack

Lunedì 18 dicembre: pigiama e giacca smoking a quadri accesi e scorta di munizioni

Inoltre, ricorda di approfittare degli stipendi in GTA$ doppi per associati e guardie e degli sconti da Ammu-Nation, per affrontare al meglio Il colpo dell'apocalisse.

Criminal Enterprise Starter Pack disponibile ora

Il Criminal Enterprise Starter Pack è la scorciatoia migliore per chi ha appena iniziato a cimentarsi con Grand Theft Auto Online e vuole avviare al meglio il suo impero del crimine. Permette infatti di accedere a svariati eccitanti contenuti di GTA Online. Goditi un ufficio di Maze Bank ovest, attiva la ricerca relativa alla tecnologia per armi devastanti da un Bunker di Paleto Forest o sfreccia per le strade della città con veicoli e armi selezionate.