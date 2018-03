GTA Online: arrivano le Sfide sfrenate a Southern San Andreas, nuove modalità e veicoli

Oggi inizia una stagione di aggiornamenti con nuove gare mozzafiato, tantissimi nuovi veicoli e altro, con GTA Online: Sfide sfrenate a Southern San Andreas. La prima di due nuove modalità, un omaggio alla classica Hotring di Vice City combinata con gli Stunt da capogiro di, è ora disponibile insieme a cinque nuove auto.

Modalità "Gare Hotring"

C'è forse qualcosa di più americano del salire a bordo di una macchina ad alta cilindrata, la Declasse Hotring Sabre, per bruciare un circuito progettato per accogliere le prodezze di 30 squilibrati affamati di adrenalina? Inala a pieni polmoni l'aroma della gomma bruciata e della benzina di qualità in 10 gare per stock car realizzate per la nuova Hotring Sabre, che offrono GTA$ e RP doppi fino al 26 marzo.

Cinque Nuovi Veicoli

Metti la tua vita nelle mani della Taipan, lo spietato omaggio della Cheval alla velocità folle e alle curve impossibili. L'elegante Declasse Hotring Sabre è la stella delle nuove gare Hotring. Metti a punto il motore, abbassa le sospensioni, schiaffa il logo del tuo sponsor preferito sul cofano e scendi in pista con altri 29 squilibrati affamati di adrenalina. La nuova Entity XXR è una supercar incredibilmente veloce dalla linea ribassata, ora disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport. La Vapid GB200 è un'auto sportiva con motore centrale e trazione integrale ispirata ai rally, pronta a essere personalizzata in più modi di quanti te ne vengano in mente.Immergiti nell'eleganza della station wagon personalizzabile Vulcar Fagaloa.

Negli autosaloni di Legendary Motorsport e Southern San Andreas Super Autos è arrivata una gamma di nuovi veicoli di cui il tuo garage non può fare a meno. Oltre alla Hotring Sabre, puoi regalarti la gioia di metterti al volante di due nuove supercar scatenate, l'Overflod Entity XXR e la Cheval Taipan. La Vulcar Fagaloa ridefinisce gli standard estetici delle station wagon, grazie a una serie di opzioni di personalizzazione che vanno dai pannelli agli interni in legno. Alle sportive si è aggiunta la Vapid GB200, un bolide con motore centrale e trazione integrale ispirato ai rally e ampiamente personalizzabile.

Modalità Gara al Bersaglio disponibile dal 3 aprile

Una gara al bersaglio non è solo il parco giochi perfetto per guidatori e tiratori scelti, ma anche una sfida alla loro abilità. Queste gare prevedono un massimo di 8 squadre di 2 giocatori ciascuna, in cui i mitraglieri devono distruggere i bersagli con un'arma fissa, mentre i guidatori cercano di restare davanti agli altri concorrenti per ottenere punti aggiuntivi a ogni giro.

Dal primo maggio potrai evitare mine subacquee, planare su panorami scenografici e superare passaggi aerei nelle 10 nuove gare per veicoli speciali dedicate a Deluxo, Stromberg e Thruster de Il colpo dell'apocalisse. Il 29 maggio sarà la volta di sette nuove gare multiveicolo, che vedranno impegnate auto da gara nuove e classiche su una nuova serie di circuiti.

Chi vuole battere la concorrenza anche fuori dal circuito avrà a disposizione due nuove modalità Competizione, diverse opportunità di guadagnare ricompense doppie e tantissimi sconti. Nel corso delle prossime settimane, tieni gli occhi aperti per le offerte di Pegassi, Overflod, Lampadati e altri marchi, in arrivo negli autosaloni di Los Santos. In primavera aggiungeremo anche tantissime novità al creatore. Tra queste, nuove condizioni meteo, nomi personalizzati per le squadre e checkpoint teletrasporto per le gare multiveicolo, più altre funzioni richieste a gran voce.

Un intenditore di auto come te non può mai avere abbastanza bolidi nel garage. Soddisfa le tue voglie automobilistiche con questi sconti sulle opzioni di deposito e sulla personalizzazione dei veicoli. In più, puoi sfruttare i potenziamenti delle prestazioni e portare in pista i tuoi veicoli personalizzati.

Proprietà

Garage degli uffici – 30% di sconto

Officine personali – 30% di sconto

Suite attico – 30% di sconto

Garage da 10 posti – 30% di sconto

Personalizzazione Veicoli

Motori – 25% di sconto

Turbo – 25% di sconto

Freni – 25% di sconto

Trasmissioni – 25% di sconto

Sospensioni – 25% di sconto

Spoiler – 25% di sconto

Gomme antiproiettile – 25% di sconto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Gara Premium: La Cruna dell'Ago - Partecipa alla gara premium di questa settimana, La cruna dell'ago, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ extra e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Giù per il Chiliad - Gareggia nella prova a tempo di questa settimana, Giù per il Chiliad. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.