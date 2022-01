GTA Online: arrivano un suv ecologico e nuove sfide con GTA$ e RP moltiplicati

Nel frattempo che si cerca di capire se una nuova mappa è in arrivo su GTA Online, il celebre titolo multiplayer firmato Rockstar Games si prepara ad offrire a tutti i suoi giocatori nuovi contenuti ed i consueti bonus perfetti per arricchirsi più velocemente.

Viene introdotta l'Obey I-Wagen, un Suv ecologico descritto come "amico dell'ambiente", subito disponibile da Southern San Andreas Super Autos. Si prosegue con GTA$ e RP doppi completando la missione finale di Fuga di dati a South Central. Le stesse doppie sono messe a disposizione giocando a Caccia all'Uomo, mentre aranno invece triplicate in tutte le missioni assegnate da Simeon: in questo modo si potrà riempire molto più velocemente il proprio portafogli, motivo per cui è bene mettersi subito all'opera in queste adrenaliniche sfide.

Ancora, non mancheranno bonus sconti dell'armeria: chi ha acquistato e sbloccato una finitura per armi dell’Agenzia dall’armeria dell’Agenzia, completando Omicidi in linea, Viaggi sballati e aiutando Dr. Dre a rimediare al suo furto di dati, riceverà un bonus da 200.000 GTA$ entro 72 ore dal completamento. Il veicolo trofeo della settimana è una Karin Calico GTF, vincendo inseguimenti per cinque volte consecutive durante la settimana. La Declasse Drift Tampa è infine il primo premio della ruota fortunata presente nel Casinò e Resort Diamond.

Il futuro del titolo Rockstar potrebbe essere comunque pieno di sorprese: potrebbero arrivare altre espansione stile The Contract in GTA Online, sebbene per il momento gli sviluppatori non abbiano diffuso conferme ufficiali in merito.