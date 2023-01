GTA Online, arrivano i taxi nel nuovo aggiornamento dedicato al Capodanno Cinese

Dopo il toccante tributo a Ken Block da parte della community, GTA Online ha ricevuto un nuovo aggiornamento che, tra le altre cose, introdurrà una delle feature più richieste dai giocatori negli ultimi tempi: il viaggio rapido in taxi.

Grazie a questo aggiornamento, infatti, i giocatori potranno finalmente risparmiarsi gli interminabili viaggi lungo le strade (e non solo) di Los Santos, grazie alla possibilità di chiamare in qualsiasi momento uno degli iconici veicoli gialli per ricevere un passaggio. Ogni corsa avrà il costo di circa $1000 dollari, e sarà inoltre presente un timer di cooldown tra un viaggio e l'altro. Ci teniamo a precisare che, almeno per il momento, il viaggio rapido in taxi sembra essere esclusivo per i possessori di console di attuale generazione.

Tuttavia, Rockstar ha ben pensato di ampliare il ventaglio di utilizzi legati ai taxi, offrendo ai giocatori la possibilità di intraprendere la carriera da autisti. Queste missioni, oltre a garantire un compenso economico, vi permetteranno di acquistare un taxi tutto vostro a un prezzo ribassato rispetto ai $650.000 di listino.

Il nuovo aggiornamento di GTA Online è stato anche un'ottima occasione per festeggiare l'immininente Capodanno Cinese con degli item estetici a tema, tra cui troviamo una maschera da coniglio e un tatuaggio.

Queste novità arrivano dopo la pubblicazione dell'ultima espansione gratuita di GTA Online dedicata alla compravendita di allucinogeni e sostanze psicoattive, che ha introdotto una storyline dal carattere fortemente narrativo e una serie di nuove missioni e veicoli.