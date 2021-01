GTA Online: arrivano il Vetir e bonus alle ricompense di numerose attività

Rockstar Games ha appena aggiornato il sito ufficiale di Grand Theft Auto Online con tutte le novità disponibili presso i vari rivenditori e i bonus che si possono ottenere giocando specifiche modalità.

La principale novità di questo aggiornamento è lei, il Vetir, un grosso mezzo che permette di trasportare un elevato numero di giocatori, perfetto per chi vuole organizzare il colpo perfetto. Chiunque voglia investire i propri risparmi per aggiungere questo gioiellino al proprio garage non deve far altro che accendere lo smartphone in gioco e visitare il sito ufficiale di Warstock Cache & Carry, presso il quale è possibile acquistare il Vetir. Chi punta ad altri veicoli può invece approfittare degli sconti che riguardano numerosi oggetti in vendita come il Centro Operativo Mobile (-40%), l'armeria e l'officina per il Centro Operativo Mobile (-30%) e una serie di veicoli come il sottomarino nucleare Kosatka.

Se siete invece interessati ai bonus, potete approfittare delle ricompense doppie nella serie di modalità Competizione al Diamond e alle ricompense triple nelle Operazioni mobili. Non mancano poi le ricompense gratuite, dal momento che portando a termine il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist nei prossimi giorni sarà possibile ricevere la felpa Motivi Santo Capra in omaggio. A proposito di premi, chiunque voglia tentare la fortuna presso il Casinò e Resort Diamond potrà farlo girando la ruota: tra i premi in palio fino al prossimo 3 febbraio 2021 ci saranno non solo GTA$, RP, capi d'abbigliamento e premi misteriosi ma anche una velocissima Grotti Cheetah Classic.

Sapevate che di recente è stato chiuso un celebre sito di cheat per Grand Theft Auto Online?