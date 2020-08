GTA Online: in arrivo il Los Santos Summer Special con missioni e gare

Concluso l'ultimo report finanziario con le informazioni su GTA Online nextgen per PS5 e Xbox Series X, Rockstar Games conferma l'imminente partenza del Los Santos Summer Special, un evento che coinvolgerà tutti gli utenti del multiplayer di GTA 5 con delle missioni inedite e tante gare a cui accedere.

Il prossimo aggiornamento di GTA Online darà inizio all'evento estivo di Los Santos con nuove missioni cooperative a cui accedere dal proprio super yacht. Nel corso del Los Santos Summer Special sarà inoltre possibile divorare l'asfalto digitale del multiplayer di Grand Theft Auto 5 partecipando a gare per ruote scoperte, con tanti veicoli da provare.

Come anticipato da Rockstar, le nuove missioni partiranno dal Galaxy Super Yacht e consisteranno in una serie di attività a cui partecipare da soli o in compagnia, fino a un massimo di quattro giocatori. Le sfide offerte da queste missioni saranno a tema marinaresco e spazieranno dagli inseguimenti in mare aperto alle immersioni.

Nel novero delle iniziative promosse da Rockstar Games troviamo anche l'apertura di una modalità Competizione nel Casinò e Resort Diamond, oltre all'aggiunta di dodici veicoli da acquistare per partecipare a delle gare speciali. I contenuti del Los Santos Summer Special saranno disponibili dall'11 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One tramite un aggiornamento gratuito di GTA Online.