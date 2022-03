GTA Online in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S: ricompense doppie nei Viaggi Sballati

Con l'esordio di GTA Online e Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e Xbox Series X/S fissato per il 15 marzo 2022, Rockstar Games si prepara a celebrare il debutto next-gen con una nuova serie di ricompense, tra GTA$ raddoppiati, nuovi veicoli e molto altro ancora, validi fino al prossimo 23 marzo.

GTA$ doppi sono assicurati nei Viaggi Sballati, dove dovremo aiutare Lamar a lanciare la sua attività di commercio di marijuana legale. Per iniziare, i giocatori devono recarsi nella sala fumatori dei Record A Studios, oppure selezionarla tramite il menù attività. Completando un viaggio sballato, inoltre, si riceverà entro 72 ore un bonus da 100.000 GTA$ e il cappellino SA nero.

Per questa settimana, GTA$ e RP doppi sono garantiti anche partecipando a Velocità Esplosiva (Remix): vincendo un round si riceverà anche un prezzo speciale per la Declasse Scramjet da Warstock Cache & Carry. Ricompense triple invece si otterranno partecipando alle gare aeree, così come rivendendo i nostri carichi più preziosi nelle missioni di vendita di Contrabbandieri.

Il veicolo trofeo della settimana è il Pfister Comet S2 Cabrio, che si ricevere vincendo inseguimenti per 5 giorni consecutivi. Nell'area di prova sarà invece possibile testare prima di acquistarle la Bravado Buffalo STX, la Declasse Tulip e la Benefactor Schlagen GT. L'Ubermacht Zion Classic è infine il veicolo primo premio della ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond.

Dato l'arrivo delle edizioni next-gen, ecco come trasferire i salvataggi di GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S. Non perdetevi inoltre come funziona la nuova modalità selezione carriera in GTA Online per sistemi di nuova generazione.