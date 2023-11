GTA Online: aspettando GTA 6, tante ricompense con le missioni del Progetto Overthrow

Mentre impazzano le teorie sulla data del trailer di GTA 6, Rockstar Games guarda in direzione di Los Santos e si premura di lanciare una nuova tornata di promozioni e bonus per gli esploratori della dimensione multiplayer di GTA Online.

I patiti del comparto multiplayer di Grand Theft Auto V che si cimenteranno nelle sfide del Progetto Overthrow fino all'11 dicembre potranno acquisire ricompense doppie in dollari GTA e punti esperienza per il proprio alter-ego.

Per poter sbloccare la livrea Galassia per il Mammoth Avenger, invece, non serve partecipare alle missioni d Charlie Reed e dei reietti ex militari dei Los Santos Angels ma basterà accedere ai server di GTA Online sempre entro l'11 dicembre.

Nel medesimo lasso di tempo, anche coloro che vorranno mettersi alla prova nella modalità Competizione 'Sumo' per colpire, scontrarsi e schiantarsi per far uscire gli avversari dall'area designata potrà ottenere GTA$ e Punti RP doppi a prescindere dai risultati conseguiti ad ogni partita.

Solo su PS5 e Xbox Series X|S, inoltre, il veicolo premio di questa settimana è una versione pompata della Principe Deveste Eight (supercar, 30% di sconto). Per quanto concerne i Vantaggi offerti agli abbonati a GTA+, Rockstar prevede premi come l'Ocelot Pariah sportiva, il completo Bleedin' Tasty con felpa e pantaloncini, la probabilità aumentata di trovare diamanti nel caveau durante il Colpo al Casinò Diamond, migliorie e modifiche per la sala giochi (40% di sconto) e migliorie per super yacht e attico di lusso del casinò (50% di sconto).