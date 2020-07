GTA Online: ecco quali sono le automobili più veloci

Se tra promozioni, colpi, missioni e altre attività criminali avete messo da parte un bel gruzzoletto in Grand Theft Auto Online e volete procedere all'acquisto di una velocissima automobile, eccovi la classifica di quelle più adatte a voi.

Grotti Vigilante

Introdotta nel gioco nell'ottobre del 2017 grazie all'update chiamato Smuggler's Run, la Vigilante della Grotti non è solo una delle più affascinanti auto del gioco ma è anche la più veloce in assoluto grazie ai suoi 236 km/h. Il suo aspetto, ispirato all'iconica Bat-Mobile di vecchie pellicole come Batman Returns è sicuramente un punto a favore di questo bolide, il cui costo su Warstock Cache & Carry, a meno che non vi siano promozioni, è di 3.750.000 dollari.

Declasse Scramjet

Al secondo posto, con 220 km/h, troviamo la costosissima Scramjet di Declasse. Acquistabile presso Wastock Cache & Carry a ben 4.628.400 dollari, questa automobile ha un aspetto davvero particolare che si ispira alla Mach 5, il veicolo presente nell'anime degli anni '60 che prende il nome di Speed Racer.

Ocelot Pariah

La Pariah di Ocelot è un altro interessante veicolo che ha un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai mezzi che occupano le prime due posizioni. La Pariah si può infatti acquistare a 1.420.000 dollari presso Legendary Motorsport ed è in grado di raggiungere i 218 km/h. Se l'aspetto di questa auto da corsa vi è familiare, sappiate che il team di sviluppo si è ispirato alla Ferrari 812 Superfast e Aston Martin V12 Zagato quando l'ha creata.

Pfister 811

Sebbene abbia un nome bizzarro, la 811 di Pfister è una delle auto più veloci di GTA Online, visto che è in grado di raggiungere i 213 km/h. Anche in questo caso Rockstar ha avuto delle fonti d'ispirazione nella creazione del mezzo, ovvero la Porsche 918 Hypercar e la Koenigsegg Regera. Se volete aggiungere la 811 al vostro garage, il costo senza sconti presso Legendary Motorport è di 1.135.000 dollari.

Principe Deveste Eight

Un po' Devel Sixteen e un po' Mazda Furai, la Deveste Eight prodotta da Principe si aggiudica il quinto posto della nostra classifica grazie ai suoi 212 km/h, un pelo più sotto della 811. Se consideriamo il suo prezzo, di 1.795.000 dollari presso Legendary Motorsport, non si tratta della più conveniente ma per il suo aspetto potrebbe valerne la pena.

Bravado Banshee 900R

Se volete un'auto dal design più classico potreste optare per la Banshee 900R di Bravado, che con un investimento di soli 565.000 dollari presso Benny's Original Motor Works vi permette di raggiungere i 210 km/h. Per chi se lo stesse chiedendo, il design di questa auto è ispirato a ben quattro diversi modelli realmente esistenti: la Hennessey Viper Venom 1000, la Dodge Viper, la Mazda RX-7 e la Aston Martin DB9.

Overflod Entity XXR

Alla settima posizione troviamo la Entity XXR di Overflod, acquistabile da Legendary Motorsport al prezzo di 2.305.000 dollari e con una velocità massima di 206 km/h. Il costo dell'auto è sicuramente elevato per le sue prestazioni, ma è giustificato dall'estetica, che ricorda alcuni modelli prodotti da Koenigsegg come la One:1 e la Agera R.

Grotti Itali GTO

Se siete tipi da Ferrari, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire la Itali GTO di Grotto, ispirata alla 812 Superfast dell'azienda produttrice di auto italiana. Questo bolide, in grado di raggiungere una velocità massima di 205 km/h, ha un costo di 1.965.000 dollari e può essere acquistato presso Legendary Motorsport.

Grotti X80 Proto

In penultima posizione segnaliamo la X80 Proto prodotta da Grotti, altra auto dal design molto particolare ed ispirato a due supercar da paura: la Ferrari F80 concept e la GreenGT LeMans. Le prestazioni del veicolo in questione si allineano a quelle della Grotto Itali GTO con 205 km/h, invece il prezzo è sensibilmente più alto. Per fare vostro questo mezzo dovete infatti sborsare ben 2.700.000 dollari presso Legendary Motorsport.

Benefactor Krieger

All'ultimo posto della classifica c'è la Krieger di Benefactor, il cui costo è di 2.875.000 dollari (come tutte le supercar la si può acquistare presso Legendary Motorsport). Anche in questo caso le prestazioni non sono poi tanto diverse dalle due auto che la precedono in questa classifica, parliamo infatti di 204 km/h. Nel caso in cui doveste scegliere la Krieger non lo fareste quindi solo per la velocità ma anche e soprattutto per il design, ispirato alla Mercedes-AMG One e all'Audi R8 LMS GT3.