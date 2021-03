GTA Online avrà i caricamenti ridotti del 70%: Rockstar pubblicherà una patch ufficiale

Come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, lo sviluppatore amatoriale T0ST ha trovato il modo di ridurre fino al 70% i lunghi tempi di caricamento di GTA Online, uno dei problemi più discussi e mal sopportati dalla community del titolo di Rockstar Games.

Stando alle illuminanti scoperte del modder, all'avvio di GTA Online si verifica un collo di bottiglia legato alla CPU e all'utilizzo eccessivo di un singolo thread del processore al fine di analizzare un file JSON da 10MB. Secondo T0ST, si tratta di un problema che uno sviluppatore navigato saprebbe risolvere nel giro di un solo giorno di lavoro. Sebbene ci abbia messo un po' di più, Rockstar ha analizzato la situazione e, una volta confermate le tesi del modder, è riuscita lei stessa a venire a capo del problema e migliorare sensibilmente i tempi di caricamento del titolo multiplayer online.

La software house statunitense ha rivolto i doverosi ringraziamenti al developer amatoriale ed ha annunciato che presto verrà distribuita una patch ufficiale che dovrebbe migliorare la quality of life del gioco in modo drastico, quantomeno per quanto riguarda la versione PC:

"Dopo un'indagine approfondita, possiamo confermare che il giocatore T0ST ha, di fatto, rivelato un aspetto del codice di gioco relativo ai tempi di caricamento per la versione PC di GTA Online che potrebbe essere migliorato. Come risultato di queste verifiche, abbiamo apportato alcuni cambiamenti che verranno implementati in un prossimo aggiornamento del titolo".



Gli sviluppatori non hanno dunque fornito una data precisa per l'aggiornamento. In ogni caso, la software house è attualmente in contatto con il modder, il quale verrà "ringraziato ulteriormente" dagli autori del gioco: chissà se arriverà un permio in denaro, o persino un'offerta lavorativa presso uno delle case di sviluppo più prestigiose al mondo.