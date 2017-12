GTA Online: Benefactor Streiter, neve e regali in arrivo

In un mondo come quello diilmanda un messaggio molto chiaro: non bisogna sempre accontentarsi. Lo Streiter è il mix ideale tra eleganza e pura potenza 4x4, un inarrestabile veicolo in grado di macinare chilometri in città come in campagna senza battere ciglio. Compralo subito da Southern San Andreas Super Autos.

Arriva la neve a Southern San Andreas

Guardando fuori dalla finestra del tuo ufficio ti sarai accorto che qualcosa è cambiato. Una tormenta di neve ha ricoperto Southern San Andreas di una soffice coltre bianca e gli esperti dicono che durerà ancora qualche giorno. Raccogli le palle di neve premendo il tasto direzionale sinistro sul tuo controller, o G se usi una tastiera, e lanciale sui passanti ignari per celebrare il vero spirito delle feste. Ricorda inoltre di inviare le foto delle tue avventure sulla neve entro l'1 gennaio per partecipare all'Evento Snapmatic #FESTIVESURPRISE2017.

Veicolo gratuito e altre sorprese

Non importa se sei stato buono o cattivo! Quest'anno ci sono regali per tutti in GTA Online, tra cui 5 livree gratuite per il Thruster se effettui l'accesso oggi, un regalo per la vigilia, oltre a una muscle car Albany Hermes gratuita (e non solo!) se effettui l'accesso il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre.