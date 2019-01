GTA Online dà il benvenuto alla nuova muscle car Declasse Tulip

Gli anni settanta non ci hanno dato solo discoteche e pantaloni strettissimi, ma anche alcune delle auto più iconiche della storia americana! Fedele alla sua passione per cofani enormi, curve classiche e potenza devastante, Declasse è orgogliosa di presentarvi la Muscle Car Tulip, disponibile in esclusiva da Southern San Andreas Super Autos.

Bonus su Modalità classiche e altro

Oltre ai GTA$ doppi in tutte le vendite di Contrabbandieri, otterrai anche il doppio di GTA$ e RP giocando una di queste modalità Competizione classiche fino al 21 gennaio:

Pilotini : Pilotini strizza l'occhio ai titoli storici di GTA, grazie alla sua prospettiva a volo d'uccello e al suo gameplay: puoi scatenarti in pista rendendo omaggio ai bei tempi andati.

Raid all'alba : paracadutati da un elicottero nel cuore della notte, partecipa a scontri a fuoco usando dei visori notturni e termici per identificare e neutralizzare gli avversari e collabora con gli altri membri della squadra per recuperare la cassa contenente il profitto esentasse tanto agognato.

Salti di rigore di gruppo : immagina la calma e il divertimento di un lancio nel cielo a bordo di una Ruiner 2000, puntando a un bersaglio con solo il paracadute a fare la differenza tra un punteggio record e una letale palla di fuoco. Salti di rigore di gruppo è proprio questo, solo che insieme a te ci saranno anche altri drogati d'adrenalina di Los Santos a premere l'acceleratore dei loro mezzi. Cosa potrebbe andare storto?

Sete di Potere: in Sete di potere, le squadre si affrontano per conquistare un potenziamento del Juggernaut, che trasforma il suo possessore in un super soldato con un singolo obiettivo: rimanere in vita abbastanza a lungo da conquistare un punto. Se il Juggernaut muore prima che l'indicatore sia pieno, il potenziamento cade a terra, pronto per essere raccolto dal successivo pretendente al "trono".

Slocca la maglietta ragazza Declasse

Gioca a GTA Online quando vuoi da oggi al 21 gennaio per sbloccare la maglietta ragazza Declasse.

Fino al 40% di sconto sugli Hangar e su una selezioni di velivoli

Hangars – 40%

B-11 Strikeforce – 25%

Nagasaki Havok – 35%

LF-22 Starling – 35%

Fino al 35% di sconto su una selezione di veicoli di lusso e velicoli armati

HVY Menacer – 25%

Pegassi Tezeract – 30%

Overflod Autarch – 35%

Ocelot Swinger – 30%

Enus Stafford – 30%

