GTA Online dà il benvenuto alla Weeny Dynasty, un'auto classica senza tempo

Desideri il cuore di una pregiata britannica, racchiuso all'interno di un affascinante telaio in puro stile vintage? Ti presentiamo la Weeny Dynasty, l'ultimo, fulgido esempio di come le dimensioni non contano se sai come guidare. La Weeny Dynasty è ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

Bonus e Ricompense

Chi vuole una marcia in più può ancora ottenere ricompense doppie partecipando a Re della collina questa settimana, mentre gli amanti della vita notturna otterranno guadagni doppi in tutti i loro night club. Chi vuole massimizzare la redditività delle sue attività criminali sarà lieto di sapere che potrà avere il 50% di GTA$ in più nelle missioni di vendita di Import/export e ricompense doppie nelle missioni di vendita di Centauri, Contrabbandieri e Traffico d'armi.

Casinò e Resort Diamond

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond in GTA Online e fai un giro gratis alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e altro. Il primo premio della settimana è la Ocelot Locust, una splendida due posti inglese perfetta per sentirsi come un agente segreto.

Fermati nel negozio del Casinò per acquistare accessori e capi d'abbigliamento esclusivi di marchi di pregio come Broker and Bigness, oltre a capolavori di artisti controversi come Gaspar Losa e Cléo Planque.

Sconti

Per tutta la settimana, i giocatori di GTA Online possono approfittare di questi affari imperdibili sui veicoli di lusso. E assicurati di sfruttare le ricompense doppie sulle attività, sfruttando gli sconti su proprietà, ristrutturazioni e aggiunte, tra cui:

Veicoli

Pegassi Zentorno (supercar) – 35% di sconto

Pegassi Tempesta (supercar) – 35% di sconto

Vysser Neo (sportiva) – 25% di sconto

Pfister Comet SR (sportiva) – 35% di sconto

Ocelot Swinger (sportiva classica) – 35% di sconto

Proprietà e ristrutturazioni

Clubhouse e ristrutturazioni – 50% di sconto

Officina clubhouse – 50% di sconto

Stabilimenti dell'MC – 50% di sconto

Uffici – 50% di sconto

Bunker, ristrutturazioni e aggiunte – 50% di sconto

Hangar, ristrutturazioni e aggiunte – 50% di sconto

Officina aeronautica – 50% di sconto

Night club e ristrutturazioni – 50% di sconto

Garage del night club – 50% di sconto

Vantaggi per i membri Twitch Prime

I membri di Twitch Prime che hanno collegato il loro account con quello del Social Club di Rockstar Games potranno acquistare l'hangar 3499 di Fort Zancudo e il bunker di Lago Zancudo e ottenere, dopo l'acquisto, un rimborso sulla proprietà base. Inoltre, è previsto un ulteriore sconto del 10% sui veicoli e le proprietà di questa settimana elencati sopra e i giocatori con un account Twitch Prime collegato possono acquistare con l'80% di sconto la Grotti Visione e con l'85% di sconto l'elicottero Savage.