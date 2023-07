GTA Online, nuovi bonus con GTA+: Penaud La Coureuse, Ponte Sollevatore e tanto altro

Dopo aver lanciato l'espansione gratis San Andreas Mercenaries di GTA Online, Rockstar Games elenca i nuovi bonus riscattabili nella dimensione multiplayer standalone di Grand Theft Auto V dagli abbonati a GTA+.

Tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a GTA+ possono sfruttare i vantaggi del Vinewood Club e accedere alla nuova auto sportiva Penaud La Coureuse nel Car Club. Gli iscritti a GTA+ hanno inoltre l'opportunità di aggiungere alla propria autofficina il Ponte Sollevatore, ottenendo così più spazio per la personalizzazione dei veicoli.

Per gli abbonati è previsto anche un bonus del 50% nelle ricompense per il completamento delle prove a tempo Junk Energy e tanto altro fino al 16 agosto. Per riscattare la Penaud La Coureuse gratis basta recarsi presso il Vinewood Car Club o direttamente dal sito di Legendary Motorsport: una volta sbloccata, i giocatori possono applicare la nuova livrea Penaud Rally e la vernice per cerchioni Calaeonte Line e Perla su tutti i veicoli idonei.

Quanto al Ponte Sollevatore, la sua aggiunta in autofficina sblocca le modifiche avanzate per le auto dei clienti e permette ai giocatori di accettare le Attività dei Clienti per aumentare i propri incassi. Come di consueto, gli iscritti a GTA+ ottengono anche un bonus di 500.000 GTA$ da spendere liberamente all'interno del gioco, oltre a vantaggi come richieste di veicoli e abilità gratis per boss e CEO, speciali carte prepagate Shark GTA+ che forniscono il 15% di GTA$ extra e altro ancora.