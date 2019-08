GTA Online: bonus alle missioni del Casinò e nuova auto sportiva Vysser Neo

Rockstar ha deciso di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla grande inaugurazione del Casinò e Resort Diamond, uno dei più grandi eventi nella storia di GTA Online. La scorsa settimana è stato raggiunto il record di giocatori connessi a GTA Online in una giornata e in una settimana dal lancio del gioco avvenuto nel 2013.

Tanto per cominciare, nel gioco è stata introdotta la nuova auto sportiva Vysser Neo, che potete ammirare nell'immagine allegata in calce alla notizia. Inoltre, per tutta la settimana le missioni della storia del casinò frutteranno ricompense doppie, mentre tutti i giocatori che accederanno a GTA Online entro il 7 agosto potranno ottenere gratis la maglietta Diamond vintage.

Il primo premio della ruota della fortuna di questa settimana è l'elegante e lussuosa Grotti Turismo Classic, un'auto sportiva a motore centrale senza tempo. Il negozio del casinò, intanto, ha visto l'ingresso di numerosi oggetti, tra cui nuove sculture per pavimenti e superfici, decorazioni da pareti e capi d'abbigliamento come la giacca Pezzo grosso di lana e l'orologio Tempo Kronos oro.

Che settimana sarebbe senza saldi? Da Ammu-Nation c'è il 30% di sconto sulla pistola futuristica Up-n-Atomizer, l'Empia devastatrice e la Fabbricavedove. Per quanto riguardo i veicoli, invece, c'è uno sconto del 30% su un paio di supercar esotiche, la Grotti X80 Proto e la Vapid FMJ, e del 40% sulla moto Shitzu Hakuchou Drag. Ricordiamo, infine, che Twitch Prime regala dei bonus per GTA Online e Red Dead Redemption 2.