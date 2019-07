GTA Online: ecco i bonus e le personalizzazioni dell'Attico del Casinò & Resort Diamond

Oltre alle missioni della Storia e ai bonus del Casinò Diamond, tra le tante novità che accompagnano l'attesissimo aggiornamento di GTA Online dedicato al Casinò & Resort Diamond troviamo anche l'Attico di Lusso, un esclusivo appartamento ingame costruito sulla terrazza della nuova attrazione di Vinewood.

Caratterizzato da una magnifica piscina e da una grande area di ritrovo dove poter organizzare feste (e colpi) con i propri compagni d'avventura in multiplayer, l'Attico del Resort Diamond è costruito in modo tale da garantire il più alto livello di comfort per i suoi fortunati acquirenti, con numerose opzioni di personalizzazione che andranno dalle decorazioni delle pareti allo stile dei mobili, fino al colore dei singoli complementi di arredo.

Grazie all'opzione di Gestione dell'Attico introdotta nel menù Interazione di GTA Online sarà possibile collocare le nuove decorazioni in ogni stanza, dando così un tocco personale alle singole stanze della suite di extra-lusso. Chi vorrà vivere il sogno di ogni arredatore di case potrà persino personalizzare la planimetria dell'Attico con otto aggiunte opzionali: Sala Multimediale, Area Relax, Bar, Spa, Ufficio, Camera per Ospici, Garage e Croupier Privato.

A ciascuno degli inquilini dell'Attico sarà infine fornito un abbonamento VIP che consente la fruizione esclusiva e gratuita di servizi speciali come il parcheggiatore, champagne e limousine, oltre all'accesso ai tavoli per puntate alte e all'area VIP. Su queste pagine trovate tutte le altre novità dell'espansione gratuita Casinò e Resort Diamond di GTA Online.