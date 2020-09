GTA Online, Overtime Rumble: ricompense triple e la Progen Itali GTB tra le novità

Dopo lo scorso evento dedicato al Casinò Diamond di GTA Online, il comparto multiplayer del titolo Rockstar Games si aggiorna con tante novità e bonus esclusivi.

Sul sito ufficiale della software house leggiamo che, per questa settimana, i bonus saranno dedicati a tutti i giocatori con una mira fuori dal comune. Fino al 23 settembre si potranno ottenere ricompense triple in Salti di Rigore di gruppo e in Re della Collina, mentre per quanto riguarda le vendite dei carichi aree le ricompense ottenibili saranno solamente raddoppiate.

Tra una scorribanda criminale e l'altra non dimenticatevi di tenere gli occhi aperti per trovare gli Oggetti di Scena Rubati: se riuscirete a recuperarne 10 entro la fine della settimana verrete ricompensati infatti con ben 250.000 GTA$. Infine, anche il Casinò Diamond merita una visita di piacere, dato che tra le possibili ricompense della Ruota della Fortuna troviamo anche una fiammante Progen Itali GTB, con cui potrete sgommare attraverso il mondo di gioco.

L'aggiornamento aggiunge anche una serie di sconti che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di vari veicoli, nello specifico abbiamo un 40% di sconto sul LF-22 Starling e il Mammoth Tula e il 25% di sconto sul Gauntlet Classic custom. Nel caso non aveste bisogno di nuovi mezzi di trasporto ma di un luogo dove parcheggiarli, vi segnaliamo lo sconto del 30% sull'Hangar. Per consultare la lista completa degli sconti vi consigliamo di visitare il sito di Rockstar e ne approfittiamo per segnalarvi il nostro articolo sul Colpo al Casinò Diamond a cura di Alessandro Bruni.