GTA Online, nella botte piccola c'è il vino buono: ricompense triple in The Vespucci Job

Nella botte piccola c’è il vino buono! La Issi Classic, una compatta classica minuscola e adorabile, è diventata un'icona. Guidane una e falla sfrecciare per una serie di checkpoint seminando i tuoi rivali in The Vespucci Job: riceverai GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Le prove a tempo per RC offrono ricompense doppie per i prossimi sette giorni. Meno rischi, più ricompense: un vero affare!

Carico di diamanti e ricompense doppie per carichi speciali

Pare che stiano per consegnare un carico di gemme nel caveau sotto al Casinò e Resort Diamond. Non è una certezza, ma certe voci valgono il loro peso in oro... Completa il colpo conclusivo di Colpo al Casinò Diamond per assicurarti la possibilità di portarti a casa un carico di diamanti. Assicurati di essere discreto e di non farti beccare dai tuoi rivali mentre ti dai al contrabbando nelle missioni di vendita di carichi speciali, che fruttano GTA$ e RP doppi.

Prova a vincere la Lampadati Komoda

Togliti il passamontagna, entra nel Casinò e Resort Diamond dall'ingresso principale e fai un giro alla ruota fortunata: puoi vincere una serie di premi. Il primo premio è la nuova Lampadati Komoda, avvolta in una livrea personalizzata.

Sconti

Questa settimana Los Santos offre una miriade di sconti, tra cui offerte sugli uffici e sulle loro personalizzazioni e su una serie di veicoli.

Maxwell Vagrant – -40% di sconto

Vapid Retinue – -40% di sconto

Karin Everon – 40% di sconto

Übermacht Rebla – 30% di sconto

Bugstars Burrito – 50% di sconto

Albany V-STR – 30% di sconto

Inoltre, c'è il 40% di sconto sugli uffici e il 30% di sconto sulle personalizzazioni degli uffici Maze Bank ovest, Arcadius Business Center, Lombank ovest, Maze Bank Tower

Twitch Prime

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il loro account di Twitch Prime a quello del Social Club potranno ottenere 200.000 GTA$ semplicemente giocando tra il 16 e il 22 luglio (la somma verrà depositata entro 72 ore sul conto di gioco presso la Maze Bank). Chi ha giocato a GTA Online anche nelle due settimane precedenti, ricevendo i relativi bonus, potrà ottenere fino a 1.000.000 di GTA$ complessivi continuando a giocare questa settimana e nella prossima.

Inoltre, ottieni il rimborso del prezzo d'acquisto della proprietà base della sala giochi di Pixel Pete e uno sconto dell'85% su HVY APC e Överflöd Imorgon. Per approfittare di questi vantaggi e di quelli futuri, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

PlayStation Plus

I membri di PlayStation Plus che giocheranno tra oggi e il 5 agosto riceveranno 1.000.000 di GTA$, che verranno depositati sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dall'accesso. Ottieni 1.000.000 di GTA$ ogni mese in GTA Online fino alla sua uscita su PlayStation 5.