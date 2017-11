GTA Online: Caccia P-45 Nokota e nuova modalità Duello Aereo

annuncia l'arrivo di un nuovo aggiornamento perche include il velivoloe la nuova modalità Duello Aereo, oltre a Gare Premium, Prove a Tempo e sconti speciali.

P-45 Nokota

Il P-45 Nokota rappresenta un ritorno ai giorni di gloria dell'aeronautica. Su questa bellezza non troverai touch screen né IA: è ora di dimostrare a questi giovinastri cosa succede quando i duri decidono di giocare. Acquista oggi stesso un P-45 Nokota, disponibile in esclusiva da Warstock Cache & Carry.

Sconti

Questa settimana Dynasty 8 propone sconti per tutti i proprietari d'ufficio e una serie di offerte pensate per aiutare i più intraprendenti a dominare la concorrenza con stile. Approfitta dello sconto del 25% su tutti i seguenti articoli, valido fino al 13 novembre:

Dynasty 8

25% di sconto sulle ristrutturazioni per gli uffici

25% di sconto sulle ristrutturazioni per i garage degli uffici

25% di sconto sulle ristrutturazioni per le officine personali

Ammu-Nation

25% di sconto sui giubbotti antiproiettile

25% di sconto sulle munizioni

Sconti Veicoli

25% di sconto sulla Pegassi Torero (sportiva classica)

25% di sconto sulla Dune FAV (veicolo armato - sia sul prezzo normale che su quello speciale)

25% di sconto sulle livree (tutti i veicoli)

25% di sconto sulle gomme antiproiettile

25% di sconto sulle armature per veicoli (veicoli e velivoli)

E se non ti disturba farti decorare dall'ago degli artisti un po' alticci di InkInc. e Blazing Tattoo, lo sconto del 25% su tutti i tatuaggi di Contrabbandieri è quello che fa per te!

Gare Premium e Prove a Tempo dal 7 al 13 novembre

Gara premium - "Vinewood in discesa" (solo per moto)

Prova a tempo - "Great Ocean Highway"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere da posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'indicatore come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.

Duello Aereo

Ci siamo: è la tua occasione per metterti in mostra. La gloria ti attende e l'unica cosa che si frappone tra te e la vittoria è quell'idiota nell'abitacolo alla fine della pista di decollo. Fai precipitare i tuoi avversari verso il loro destino in ampie scie di fumo nel cielo in duelli aerei 1 contro 1 per accumulare punti per la tua squadra e aggiudicarti la vittoria. E non preoccuparti di guardarti alle spalle: se è dietro di te, sei già morto. Ottieni GTA$ e RP doppi in Duello Aereo da oggi fino al 13 novembre.