GTA Online, cambia il prezzo dei veicoli: un Pegassi costerà 4 milioni in più!

L'universo di gioco di GTA Online è diventato così grande e sfaccettato da richiedere continui interventi di bilanciamento da parte di Rockstar Games. Per questo, dopo aver modificato la quantità di denaro elargita dalle missioni di Ultima Dose, la compagnia di sviluppo ha anche deciso di ritoccare il prezzo di un'ampia gamma di veicoli.

La variazione dei prezzi diventerà effettiva a partire dal 27 aprile e interesserà un totale di sedici veicoli. Alcuni, come la Imponte Ruiner 2000 e la Ocelot Stromberg, vedranno una riduzione del loro costo, mentre altri, come la Pegassi Oppressor Mk II, aumenteranno invece di prezzo, nel caso specifico di oltre 4 milioni di GTA$! Questo il listino aggiornato:

Brute Boxville blindato: da 2.926.000 GTA$ a 1.300.000 GTA$

Buckingham Akula: da 3.704.050 GTA$ a 4.500.000 GTA$

Declasse Granger 3600LX: da 1.380.000 GTA$ a 2.000.000 GTA$

Declasse Scramjet: da 3.480.000 GTA$ a 4.000.000 GTA$

Dewbauchee Champion: da 2.995.000 GTA$ a 3.750.000 GTA$

HVY Chernobog: da 3.311.700 GTA$ a 1.500.000 GTA$

Imponte Deluxo: da 4.721.500 GTA$ a 5.750.000 GTA$

Imponte Ruiner 2000: da 5.745.600 GTA$ a 3.750.000 GTA$

Mammoth Thruster: da 3.657.500 GTA$ a 2.500.000 GTA$

Mammoth Tula: da 5.173.700 GTA$ a 4.100.000 GTA$

Ocelot Stromberg: da 3.185.350 GTA$ a 2.500.000 GTA$

Pegassi Oppressor: da 3.524.500 GTA$ a 2.750.000 GTA$

Pegassi Oppressor Mk II: da 3.890.250 GTA$ a 8.000.000 GTA$

Pegassi Toreador: da 3.660.000 GTA$ a 4.250.000 GTA$

Pegassi Ignus armata: da 3.245.000 GTA$ a 4.500.000 GTA$

RM-10 Bombushka: da 5.918.500 GTA$ a 4.750.000 GTA$

Rockstar Games valuterà attentamente l'impatto di queste modifiche sull'economia di gioco e continuerà a riconsiderare il costo dei veicoli andando avanti nel tempo. In aggiunta, sta valutando anche altri potenziali cambiamenti per GTA Online, incluso il ribilanciamento di alcuni velivoli per aiutare a proteggere i passanti in Freemode.