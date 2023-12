GTA Online ha cambiato per sempre il modo di lavorare di Rockstar, per un leaker

Synth Potato, leaker e insider molto vicino a Rockstar Games, ha specificato quali sono a suo avviso i motivi che avrebbero portato nel corso degli anni allo stop a progetti come Bully 2 e il DLC single player di GTA V. La ragione principale sarebbe il successo di GTA Online, ma non solo.

Come ricorderete, prima del successo di GTA V e GTA Online, Rockstar Games aveva in catalogo un vasto numero di titoli e IP come Midnight Club, Bully, Manhunt e L.A. Noire, prodotti questi che sarebbero stati messi da parte dopo l'abbandono di Leslie Benzies, una delle menti dietro la serie di GTA.

Benzies avrebbe voluto concentrarsi maggiormente sul multiplayer e i giochi online mentre i fratelli Houser volevano continuare a realizzare grandi giochi single player. Synth Potato definisce "traumatico" l'addio di Benzies, dal momento che il producer e designer aveva gestito per anni l'aspetto tecnico di GTA e nella fondazione del suo nuovo studio si porterà dietro numerosi sviluppatori apparentemente al lavoro sul DLC single player di Grand Theft Auto V.

Dopo questo avvenimento, Rockstar Games si trova alle prese con l'enorme successo di GTA Online, la dirigenza assegna dunque maggiori risorse a questo progetto mentre i fratelli Houser si dedicano anima e corpo a Red Dead Redemption 2. Il gioco Western cresce a dismisura in dimensioni e le ambizioni di Rockstar vanno di pari passo, da qui la scelta di fermare a tempo indeterminato lo sviluppo di altri titoli (tra cui, si dice, Bully 2) per puntare tutto su RDR2.

Negli anni, Rockstar avrebbe cambiato il proprio metodo di lavoro proprio grazie al successo di GTA Online, quest'ultimo garantisce infatti sostanziose entrate a getto continuo e la compagnia può concentrarsi su un solo grande gioco single player alla volta, anziché dover produrre più titoli minori per generare nuovi flussi di denaro, come accadeva invece in passato.