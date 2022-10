GTA Online nel caos, gli UFO stanno impedendo ai giocatori di completare le missioni

Sembra che Rockstar Games non possa avere pace nemmeno nel giorno del ventesimo anniversario di GTA Vice City. Alcuni giocatori hanno infatti aperto una crociata social contro gli UFO di GTA Online. Scopriamo il perché.

Gli UFO sono stati introdotti in occasione dell'evento di Halloween di GTA Online, e hanno in poco tempo cominciato a disattivare i motori delle auto e degli aeroplani, scatenando il panico a Los Santos. Queste interazioni, inserite dagli sviluppatori con natura goliardica, hanno tuttavia iniziato a creare diversi problemi agli utenti, soprattutto durante il completamento delle missioni.

Come riportato nel fin troppo esplicito post Reddit dell'utente JonathanXVY, diversi UFO avrebbero sabotato i giocatori durante le missioni cargo, provocando delle ingenti perdite di denaro in-game fino ai 4 milioni di dollari.



Il post in questione ha visto diverse interazioni. E se alcuni hanno condiviso, spesso con sarcasmo, le proprie esperienze negative legate alle 'abduction', altri hanno invece offerto delle possibili soluzioni al problema. Secondo Misanthrope64, ad esempio, per evitare l'intralcio degli UFO bisognerebbe evitare qualsiasi missione di vendita che indichi di raggiungere l'aeroporto internazionale di Los Santos.

Ovviamente si tratta di una soluzione non molto pratica, per cui vi invitiamo ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.



Continuate a seguirci per altre novità legate al mondo di GTA!