GTA Online: il Casinò Diamond ha fatto aumentare sensibilmente la spesa dei giocatori

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Take-Two ha dichiarato d'aver guadagnato la bellezza di 317 milioni di dollari grazie alle microtransazioni effettuate nei suoi giochi nel trimestre compreso tra giugno e settembre. Un quantitativo di denaro non indifferente, che fanno di questo commercio uno dei più remunerativi per la compagnia.

Se c'è un gioco in grado di garantire un gran quantitativo di introiti grazie alle microtransazioni, quello è senza dubbio GTA Online, componente multigiocatore inclusa in Grand Theft Auto V. Nonostante i sei anni trascorsi dall'uscita, l'open world a sfondo criminale continua a vendere 15 milioni di copie all'anno, e nel trimestre preso in esame ha anche visto un incremento del 23% della spesa dei videogiocatori in microtransazioni. Ciò ha permesso di raggiungere al gioco un nuovo record d'incasso, sebbene Take-Two non abbia fornito delle cifre precise.

Secondo il CEO Strauss Zelnick, il merito va attribuito alla più recente espansione gratuita di GTA Online, ovvero il Casino & Resort Diamond, che ha spinto i videogiocatori a tornare in massa sui server e ad investire molto denaro reale. Nonostante sia inaccessibile in diversi paesi a causa delle ferree regole sul gioco d'azzardo, il Casinò ha permesso a GTA Online di raggiungere un nuovo record di giocatori connessi su base giornaliera, settimanale e mensile prima a luglio, e poi anche ad agosto.

Per dovere di chiarezza, specifichiamo i giocatori non possono spendere denaro reale per l'acquisto diretto di fish, ma possono utilizzarlo per acquistare la valuta in-game, il GTA$, che a sua volta può essere convertita in fish. Inoltre, tecnicamente non possiamo parlare di vero e proprio gioco d'azzardo dal momento che le vincite non sono convertibili in denaro reale. Si tratta, in ogni caso, di un argomento molto dibattuto, che come accennato sopra ha spinto diversi paesi a vietare il Casinò & Resort Online.