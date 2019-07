GTA Online, il Casinò Diamond offre due abbonamenti: Standard e VIP

L'evento più atteso dell'anno dagli aspiranti criminali di GTA Online è infine giunto: il Casinò Diamond ha aperto i battenti, offrendo un nuovo spazio sociale dove giocare d'azzardo, organizzare feste private e sperperare il denaro guadagnato in attività losche.

L'aggiornamento odierno ha anche introdotto nuove missioni narrative e attività nel free roaming, a tutto vantaggio della longevità e della varietà. Questo grande quantitativo di contenuti, com'è ormai tradizione per Rockstar Games, è offerto in maniera completamente gratuita.

L'universo di GTA Online, e di conseguenza anche il nuovo Casinò & Resort Diamond, hanno delle regole ben precise. I giocatori possono accedere liberamente al nuovo spazio sociale (una lobby per un massimo di 30 partecipanti popolata anche da numerosi personaggi non giocanti) ricevendo persino un piccolo quantitativo di fishes gratuite su base giornaliera. Tuttavia, per beneficiare di tutto ciò che ha da offrire, sono necessari due tipologie di abbonamenti.

Abbonamento Standard - Questa membership può essere acquistata all'ingresso del casinò al prezzo di 500 GTA$, e fornisce ai giocatori un pacchetto di benvenuto con ben 5.000 fishes utilizzabili nelle varie attività e nel negozio interno. L'accesso al Casinò, come detto, è libero, ma l' abbonamento Standard è obbligatorio per accedere ai tavoli da gioco, alle slot e alle ruote della fortuna . La partecipazione a questi giochi è concessa anche a tutti i membri di un'Organizzazione o di un Motorcycle Club se il leader ha acquistato la membership Standard;

Abbonamento VIP - Questa membership viene attribuita automaticamente a tutti gli acquirenti di un attico e sblocca numerosi servizi. I Vip possono usufruire del servizio telefonico dell'attico per accedere alle seguenti attività: feste nell'attico assieme ad altri giocatori e agli NPC del casinò; servizio di parcheggio, grazie al quale è possibile trovare un'auto già pronta all'uscita dal casinò; accesso diretto al tetto per i possessori di un elicottero; servizio di pulizia; servizio limousine; acquisto di fishes possibile anche dal telefono.

Niente male, vero? Segnaliamo infine che Rockstar Games ha anche presentato il Programma Diamond di GTA Online , che ricompenserà tutti i giocatori più fedeli con numerosi premi.