GTA Online: il Casinò e Resort Diamond si appresta ad aprire i battenti a Vinewood

Pur non essendo presente a Los Angeles, Rockstar Games ha sfruttato la vetrina mediatica dell'E3 2019 per annunciare l'apertura di un casinò in GTA Online, sulle colline di Vinewood per la precisione. Quest'oggi la compagnia è tornata alla carica svelando che il nuovo complesso si chiamerà Casinò e Resort Diamond!

Lo sbiadito cartello con sopra scritto "Prossima apertura" è stato rimosso, ma non tutto è ancora pronto per l'inaugurazione. Rockstar non ha fornito una data precisa, ma ha assicurato che il Casinò e Resort Diamond aprirà i battenti nel corso di quest'estate. I giocatori potranno beneficiare di servizi di lusso e svaghi di prima classe, darsi allo shopping e accedere alle immancabili postazioni di gioco, sia da soli che in compagnia dei propri amici.

"Goditi un’immersione nel lusso più sfrenato al Diamond, grazie al suo servizio di reception di assoluto prestigio, ai suoi parcheggiatori, all'adrenalina garantita da un giro della Ruota fortunata e dei suoi ricchi premi, alla vasta gamma di alcolici disponibile presso il bar e le aree relax, ai suoi splendidi tavoli da gioco e a molto altro ancora!".

Presto verranno forniti nuovi dettagli. Nel frattempo, potete darvi alla pazza gioia partecipando agli eventi Freemode di GTA Online, che forniranno GTA$ e RP doppi fino al 26 giugno.