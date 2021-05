GTA Online: a Cayo Perico è apparsa una preziosa statua di una pantera

Pochi giorni dopo l'annuncio di Grand Theft Auto 5 e GTA Online per PS5 e Xbox Series X, è arrivato un nuovo aggiornamento per GTA Online, che oltre ai consueti bonus e sconti per tutti i giocatori ha portato con sé anche un nuovo obiettivo per tutti i criminali virtuali di Los Santos...

"Se ci si può davvero fidare di un filmato sgranato su una videocamera di sorveglianza e della testimonianza di un doganiere corrotto, pare che El Rubio abbia appena aggiunto la preziosa statua di una pantera all’appetitosa collezione di opere d’arte che conserva nella sua fortezza. Sarà sicuramente sotto sorveglianza ma, se riesci a sopravvivere mentre fuggi da Cayo Perico, la tua audacia verrà ricompensata come si deve". Questa settimana, partecipando al Colpo di Cayo Perico di GTA Online troverete la preziosa statua di pantera come obiettivo principale nella prima playthrough.

In aggiunta al nuovo obiettivo di missione, si segnalano un grande numero di bonus e sconti. Per i prossimi sette giorni le entrate quotidiane dei Night Club saranno triplicate e le Attività dei Clienti genereranno GTA$ e RP doppi. Guerriglia Motorizzata, invece, frutterà GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti fino al 2 giugno. Accedendo ai server di GTA Online riceverete in regalo la maglietta Tale of Us logo spezzato, la maglietta bianca con logo Solomun, la maglietta Dixon logo glitch e la maglietta The Blessed Madonna We Believe: potete ammirarle in calce a questa notizia. I giocatori di rango 100 o superiore riceveranno inoltre la livrea mimetica arancione per il SUV corazzato HVY Menacer (la livrea sarà disponibile entro 72 ore dall’accesso al gioco, dopo il 31 maggio). Il primo premio della settimana presso il Casinò e Resort Diamond è il massiccio Canis Freecrawler, un veicolo fuoristrada per tutta la famiglia.

Segnaliamo, infine, che per tutta la settimana i night club sono scontati del 40%, mentre le loro migliorie e modifiche sono scontate del 30%. Ci sono anche una serie di veicoli in offerta, tra cui il Festival bus o il Blimp, adatti a chi ama spostarsi in gruppo.