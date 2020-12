GTA Online Cayo Perico Heist: tanti oggetti gratis da riscattare per un periodo limitato

GTA Online è entrato in una nuova era con l'update Colpo di Cayo Perico, che oltre alla rapina più grande di sempre ha introdotto anche una nuova area esplorabile e un nuovo night club, il Music Locker.

Un evento di tale portata non poteva non essere celebrato adeguatamente da Rockstar Games, che fedelissima al proprio stile ha messo a disposizione dei giocatori tantissimi bonus da riscattare.

Bonus de Il Colpo di Cayo Perico

Da oggi e fino al 14 gennaio, tutti coloro che avranno compiuto dei progressi in The Cayo Perico Heist (dai sopralluoghi alla conquista del bottino) riceveranno degli speciali capi d'abbigliamento. Completando una missione di perlustrazione a Cayo Perico si otterrà una rara maglietta Manor psichedelica. Portando a termine una missione preliminare per The Cayo Perico Heist si riceverà una maglietta motivo Rockstar grigia, mentre completando il colpo conclusivo entro il 14 gennaio si riceverà l'ambitissima giacca Tour Panther. Tutti i bonus appena elencati potranno essere ottenuti entro le prossime quattro settimane e cioè fino al 14 gennaio. La consegna avverrà entro 72 ore dal completamento della rispettiva missione.

Ricompense della Sfida dei colpi per la community

Grazie alla partecipazione massiva della community di GTA Online alla Sfida dei Colpi dello scorso mese, tutti i giocatori di GTA Online che effettueranno l'accesso tra il 18 e il 20 dicembre potranno recarsi a Southern San Andreas Super Autos per riscattare gratis il proprio Dinka Veto Classic. Ricordati di riscattarlo entro il weekend! Dal 21 dicembre, il Dinka Veto Classic verrà comunque messo in vendita. Se poi figurate tra i ladri che hanno completato un colpo durante la Sfida dei Colpi di novembre, contribuendo al bottino complessivo della community di GTA Online di oltre cento miliardi di GTA$, riceverete anche un bomber Panther.

E voi, siete già riusciti a completare il colpo più grande della storia di GTA Online?