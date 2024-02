GTA Online celebra l'Anno del Drago, San Valentino e Carnevale: un mare di bonus e regali!

Conclusesi le festività di fine anno di GTA Online, Rockstar Games invita tutti gli esploratori della dimensione multiplayer di Grand Theft Auto V a prepararsi a celebrare San Valentino e l'Anno del Drago partecipando a una serie di attività che daranno accesso a tanti bonus ingame.

Alle due festività di GTA Online previste per questa settimana, oltretutto, se ne aggiungerà una terza, ovvero il Carnevale: per ciascuna di queste sono previsti tanti regali, con bonus distinti e ricompense specifiche che vanno ad aggiungersi alla Gallivanter Baller ST-D, una ruggente 4 porte modificabile con l'attrezzatura di Imani da poter acquistare da Legendary Motorsport a partire dal 15 febbraio.

Il ricco programma organizzato da Rockstar parte dal consueto boost di punti esperienza e dollari di GTA da ottenere partecipando, questa volta, alla gara 'Il Drago' che celebra il capodanno cinese e a tutti gli altri eventi multiveicolo di GTA Online. Il bonus di Punti RP e GTA$ sarà persino triplo per coloro che si cimenteranno nelle attività Finché morte non vi separi e Matrimonio di fuoco, come parte delle celebrazioni per San Valentino. Presso i tatuatori di Los Santos sarà inoltre possibile trovare i disegni speciali Ammazzadraghi, Drago e Fantasma, Murale Drago e tanti altri tatuaggi.

Giocando a GTA Online nel corso di questa settimana sarà inoltre possibile sbloccare gratuitamente la Maschera drago reale e la Maschera drago mezzanotte, come pure l'abito Prendisole carnevale, la Bandana carnevale, la Maglietta sportiva carnevale Bigness e il Cappello da pescatore carnevale Bigness: l'accesso tra l'8 e il 14 febbraio darà poi diritto a una Busta Rossa con ben 188.888 GTA$, accreditati sul proprio conto Maze Bank entro 72 ore.

Il valzer delle attività settimanali di GTA Online prosegue con la possibilità di trovare diamanti nel bunker del Colpo al Casinò Diamond e sbloccare, sempre entro il 14 febbraio, diversi bonus gratuiti a tema San Valentino, come gli Occhiali a cuore rossi, gialli o viola.