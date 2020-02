GTA Online celebra San Valentino con bonus, regali e una nuova auto

Nello spirito di San Valentino, ti ricordiamo che la tua dolce metà vorrà probabilmente ricevere dei diamanti più di ogni altra cosa. Per tua fortuna, gira voce che il caveau del Casinò e Resort Diamond stia per ricevere una considerevole spedizione di queste gemme.

Tu e la tua squadra avete un'occasione praticamente garantita di fare una fortuna, guadagnando fino al 50% in più dell'usuale bottino completando con successo il Colpo al Casinò Diamond. Per ogni assalto successivo al caveau, continuerà a esserci una possibilità ridotta di ottenere più refurtiva. A proposito di colpi: Il colpo alla Fleeca, Evasione e Finanziamento stupefacente elargiranno tutti ricompense doppie questa settimana, quindi avrai diverse opzioni per diversificare gli introiti.

L'amore è nell'aria a Los Santos, contornato da una scatola di cioccolatini ricca di contenuti di San Valentino tutti da scoprire. Procurati un partner e scatenati in Finché morte non vi separi, uno splendido mix di dipendenza affettiva e omicidi che per tutta la settimana elargirà ricompense doppie. Una selezione di altre modalità Competizione, tra cui La miglior difesa, Hasta la Vista e Beati vs Dannati, garantiranno anch'esse GTA$ e RP doppi. Vuoi scaldare l'atmosfera? Stappa una bottiglia di champagne! Sarà gratis per tutta la settimana. E non preoccuparti nemmeno dei tuoi bilanci, dato che gli incassi del night club sono raddoppiati per tutta la settimana.

I prodotti migliori vengono dall'America, e Albany non fa eccezione. Gioca a GTA Online prima del 19 febbraio per ricevere una Maglietta Albany gratis, così da poter sfoggiare fieramente uno dei simboli chiave delle auto americane.

Ti mancano i tempi in cui le giacche erano a doppiopetto e i criminali spopolavano per le strade? Allora fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Oltre a premi monetari, RP, abbigliamento e molto altro, potrai tentare la sorte per vincere una Albany Roosevelt Valor, la classica limousine con tutti gli optional preferiti dai gangster.

Nello spirito del romanticismo, i giocatori possono approfittare di uno sconto del 30% su tutto l'abbigliamento dedicato a San Valentino. Compra subito dei maglioni abbinati per te e la tua fiamma, ci ringrazierai più tardi. Abbiamo anche un'ampia gamma di sconti su veicoli, immobili e armi che faresti bene a sfruttare. Sotto trovi la lista completa.

Veicoli

Albany Roosevelt – 30% di sconto

Albany Roosevelt Valor – 30% di sconto

Albany Primo Custom – 30% di sconto

Vapid Hustler – 30% di sconto

Ocelot Stromberg – 40% di sconto

Ocelot Swinger – 40% di sconto

Ocelot Penetrator – 40% di sconto

Ocelot Ardent – 40% di sconto

Overflod Tyrant – 35% di sconto

Overflod Entity XXR – 35% di sconto

Dewbauchee Vagner – 35% di sconto

Dewbauchee Rapid GT Classic – 35% di sconto

Dewbauchee Specter – 35% di sconto

Dewbauchee Seven-70 – 35% di sconto

Pfister Comet SR – 35% di sconto

Pfister Neon – 35% di sconto

Festival Bus – 40% di sconto

Immobili

Basi operative, aggiunte e migliorie – 35% di sconto

Appartamenti di lusso – 35% di sconto

Night club, aggiunte e migliorie – 35% di sconto

Terrorbyte, aggiunte e migliorie – 35% di sconto

Armi

Mitra – 40% di sconto

Fucili d'assalto – 40% di sconto

Fucili da cecchino – 40% di sconto

Oltre a un ulteriore sconto del 10% su tutti gli sconti sopraelencati, i giocatori di GTA Online che collegheranno i loro account del Social Club di Rockstar Games e di Twitch Prime possono ancora mettere le mani gratuitamente sulla sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay attraverso un rimborso completo entro 72 ore dall'acquisto, oltre a ricevere uno sconto del 35% sull'autopompa e il fuoristrada Lifeguard.

Si segnala, infine, l'arrivo di una nuova automobile. Se sbatti le palpebre potresti perdertela. La Dinka Sugoi è pronta a entrare in pista veloce come un lampo. Che tu stia gareggiando o facendo un giro per strada, quest'auto straordinaria è il modo perfetto per far capire a tutti che hai stile da vendere.