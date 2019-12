GTA Online e COD Modern Warfare tra le dirette su Twitch di questa settimana

Sappiate che anche nel corso della settimana di Natale il canale Twitch di Everyeye sarà attivo con numerose dirette che vi terranno compagnia in vari momenti della giornata.

Ecco di seguito il palinsesto che va da oggi, lunedì 23 dicembre, a domenica 29 dicembre:

Lunedì 23 dicembre:

Ore 15:00 - Q&A Cinema Serial TV

Ore 17:00 - Grand Theft Auto Online

Ore 21:30 - Call of Duty: Modern Warfare in compagnia di Kikachan87

Martedì 24 dicembre

Ore 16:00 - Q&A

Venerdì 27 dicembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Destiny 2 in compagnia di Giorno Gaming

Sabato 28 dicembre

Warcraft 3: Reforged in compagnia di SchiacciSempre

Domenica 29 dicembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non doveste avere l'opportunità di assistere in diretta ad una o più live sul nostro canale Twitch, potete sempre recuperarne le repliche che verranno caricate puntualmente sul canale YouTube Everyeye On Demand.