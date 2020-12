GTA Online collegato a Red Dead Redemption 2? Scioccante scoperta a Cayo Perico

Il più grande aggiornamento della storia di GTA Online, il Colpo di Cayo Perico, è disponibile già da diversi giorni, e sono in tanti ad essersi già recati sulla nuova isola per tentare la rapina. Ai più attenti, inoltre, non è sfuggito un dettaglio che ha dell'incredibile.

A Rockstar Games piace molto creare dei sottili collegamenti tra i propri giochi, e a quanto pare lo ha fatto ancora una volta. Nella casa di Juan Strickler, meglio noto come El Rubio, l'antagonista principale del colpo, c'è una fotografia che ritrae una famiglia tedesca che Arthur Morgan ha incontrato sul suo cammino in Red Dead Redemption 2, alla fine del 19° secolo. Nel grande schema dell'epopea western la famigliola non ha una grande rilevanza, ma è possibile che El Rubio discenda proprio da loro. È questa la spiegazione che i fan si sono dati dopo aver trovato la foto nella magione del signore della droga, che a noi appare decisamente plausibile. Dopotutto, Rockstar Games ci ha raccontato che El Rubio è mezzo colombiano e mezzo tedesco: il suo cognome, Strickler, è di chiara origine germanica, come appunto la famiglia incontrata in Red Dead Redemption 2.

Incredibile, vero? Trovate un confronto tra la fotografia rinvenuta ne Il colpo di Cayo Perico e la famiglia incontrata da Arthur Morgan in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che per celebrare il lancio del nuovo aggiornamento sono stati messi a disposizione molti contenuti gratis in GTA Online, riscattabili per un periodo limitato.