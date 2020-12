GTA Online, Colpo di Cayo Perico e Music Locker disponibili: tutte le novità

Siete pronti per il colpo più difficile della vostra vita? La banca più grande del paese e il caveau del casinò vi sembreranno delle bazzecole una volta messo piede a Cayo Perico, l'isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio.

Disponibile da oggi 15 dicembre, il Colpo di Cayo Perico rappresenta l'aggiornamento più ambizioso di sempre per GTA Online, il primo ad introdurre un'ambientazione nuova di zecca. È affrontabile dall'inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori, e offre decine di metodi d'infiltrazione per portare a termine la missione.

Il percorso verso il colpo più grande della storia comincia da un luogo nuovo di zecca, appena inaugurato a Los Santos: The Music Locker. Il night club si trova sotto al Casino & Resort Diamond e riunisce una nuova ondata di DJ underground, tra cui Moodymann, leggendario produttore e DJ di Detroit, il collettivo di Berlino Keinemusik e Palms Trax. Rappresenta un nuovo luogo di socializzazione, ed è proprio qui che potete trovare Miguel Madrazo, figlio di Martin e Patricia, il mandante della rapina nella residenza di El Rubio. Assieme al Music Locker arrivano in GTA Online anche tre nuove stazioni radio e un aggiornamento delle playlist di FlyLo FM e Worldwide FM, per un totale di 250 nuovi brani musicali.

Che aggiornamento sarebbe senza dei nuovi veicoli? Oltre al sottomarino Kosatka, che funge da quartier generale per l'elaborata incursione, arrivano anche:

Veicoli aerei

Annihilator (Stealth)

RO-86 Alkonost

Veicoli di terra

Pegassi Toreador

Vapid Winky

Veicoli d’acqua

Kurtz 31 Patrol Boat

Shitzu Longfin

Infine, segnaliamo che da venerdì 18 dicembre a domenica 20 dicembre, tutti i giocatori che effettueranno l'accesso a GTA Online riceveranno. Per maggiori dettagli sull'aggiornamento più grande di sempre, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul Colpo di Cayo Perico di GTA Online