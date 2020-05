GTA Online: come acquistare ed indossare una maschera

Ogni criminale che si rispetti deve agire senza farsi riconoscere e, a tal proposito, in Grand Theft Auto Online si possono indossare delle maschere prima di andare a compiere nefandezze di ogni genere.

Nella modalità multigiocatore online di Grand Theft Auto V esistono infatti decine e decine di maschere che permettono non solo di coprire il proprio volto ma anche di terrorizzare gli avversari modificando il proprio aspetto. Per accedere a questa tipologia di oggetti cosmetici non dovete far altro che dirigervi verso la costa ovest della mappa (nell'immagine qui sotto trovate la posizione esatta): il negozio di maschere, contrassegnato da un'iconcina a forma proprio di maschera, si trova sulla strada che affaccia sulla spiaggia. Avvicinatevi al banco pieno zeppo di maschere ed interagiteci per procedere all'acquisto di una delle tante maschere. La quasi totalità degli oggetti in vendita è disponibile sin da subito, invece alcuni copricapi possono essere ottenuti solo ed esclusivamente dai giocatori che hanno raggiunto uno specifico livello.

Tutte le maschere acquistate finiranno nel vostro armadio ma, a differenza degli altri abiti, le maschere possono essere indossate e cambiate in qualsiasi momento tramite il menu dell'online, che può essere richiamato tramite la pressione del tasto 'M' (o tenendo premuto back sul pad di Xbox One). Una volta a schermo il menu a tendina, selezionate l'opzione inventario, poi accessori e scorrete tra le maschere disponibili.

