GTA Online: come diventare CEO, uno dei lavori più ambiti

In GTA Online è possibile fare praticamente qualsiasi cosa vi venga in mente, tra cui diventare un CEO, cioè l'amministratore delegato di un'azienda o impresa. Questo lavoro è molto remunerativo, oltre che divertente, poiché in qualità di CEO potrete sbloccare nuovi veicoli, acquistare proprietà e ottenere vari altri benefici.

Ma come si fa a diventare un CEO in GTA Online? Si tratta indubbiamente di un mestiere importante, che ha bisogno di un luogo importante da cui essere svolto: un ufficio. Infatti, il modo per diventare un CEO è proprio questo, acquistare un ufficio! Per acquistare un ufficio usate il vostro smartphone (freccia su del d-pad per chi gioca da console) e selezionate l'applicazione di Internet. Recatevi sulla scheda Finanze e Servizi e poi sul sito Dinasty 8 Executive. Vedrete comparire una mappa, simile alla mappa per l'acquisto di case e proprietà, dalla quale potrete scegliere il vostro prossimo ufficio da CEO.

Occhio ai prezzi però: parliamo di cifre che partono dal milione di dollari, per arrivare fino a 6 milioni. Il più economico che avrete da subito a disposizione è quello della Maze Bank ovest. Una volta scelto l'ufficio che preferite, potrete configurarlo premendo sul tasto "A partire da": qui avete modo di personalizzare tutti gli aspetti del posto da cui svolgerete il vostro incarico, dall'arredamento al personale, perfino la cassaforte. Il prezzo dell'ufficio salirà man mano che attiverete le funzioni disponibili. Quando avrete finito di configurarlo, premete su Acquista per comprarlo e poi su Imposta Meta per raggiungerlo seguendo le indicazioni sulla mappa. A questo punto sarete abilitati a ricoprire il ruolo di CEO, ma attenzione: le sessioni di gioco multiplayer possono ospitare solo un numero limitato di CEO contemporaneamente, quindi potreste riscontrare dei problemi per attivare definitivamente il lavoro.

Se non ricevete alcun messaggio del gioco, potete provare ad accedere al menu Interazione (tenendo premuto il touchpad del DualShock 4), Securoserv e Diventa un CEO. Se l'opzione non è disponibile, significa che non c'è posto per un altro CEO nell'attuale sessione di gioco. In questo caso, dalle impostazioni generali del gioco aprite la scheda Online e cercate un'altra sessione. Il lavoro da CEO vi sembra un modo troppo "pulito" e noioso per guadagnare? Forse quello che fa per voi è un bel colpo in GTA Online insieme ai vostri amici.