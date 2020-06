GTA Online: come creare sessioni private e velocizzare i caricamenti

Siete stanchi degli altri giocatori in giro per la Los Santos di Grand Theft Auto Online? Sappiate allora che nel gioco è presente un'opzione grazie alla quale si possono creare sessioni private per evitare che altri utenti possano uccidervi e per velocizzare i caricamenti.

Creando una sessione solo con gli amici o in solitaria i tempi di caricamento della partita saranno ridotti e si tratta quindi di un ottimo metodo per rendere più rapidi i tempi di accesso al gioco nel caso in cui per problemi legati al vostro PC o alla vostra connessione il gioco tende a metterci troppo tempo all'avvio. Il primo passo da seguire per la creazione della sessione privata è accedere ad un qualsiasi personaggio della modalità Storia nel menu iniziale, poiché selezionare direttamente GTA Online vi getterà in una sessione pubblica. Una volta caricata la modalità Storia, aprite il menu delle impostazioni e selezionate la scheda Online (l'ultima a destra) e poi GTA Online: vi si aprirà una schermata con diverse voci da poter selezionare in relazione alla possibilità di creare una partita.

Ecco di seguito le scelte offerte:

Sessione solo a inviti: crea una sessione alla quale possono partecipare solo i giocatori che ricevono un invito

crea una sessione alla quale possono partecipare solo i giocatori che ricevono un invito Sessione della crew: a questa sessione possono partecipare solo gli utenti che fanno parte della vostra stessa crew (l'equivalente dei clan in GTA Online)

a questa sessione possono partecipare solo gli utenti che fanno parte della vostra stessa crew (l'equivalente dei clan in GTA Online) Sessione degli amici chiusa: in maniera simile alla partita con i membri della crew, qui possono entrare solo i giocatori che fanno parte della vostra lista amici

in maniera simile alla partita con i membri della crew, qui possono entrare solo i giocatori che fanno parte della vostra lista amici Sessione solitaria: in una sessione solitaria ci sarete soltanto voi e non sarà possibile invitare altri utenti

Va precisato che in una sessione non pubblica alcune attività sono limitate ed è necessario uscire dalla partita personalizzata per poterle avviare.

Avete già letto la nostra guida su come acquistare e indossare una maschera in GTA Online?