GTA Online: come rubare la statua della pantera nel colpo di Cayo Perico

GTA Online è arrivato anche su console di nuova generazione (a riguardo, ecco tutte le novità di GTA Online next gen). Per tutti i nuovi giocatori, e per chi già conosce la Los Santos multiplayer, il colpo a Cayo Perico rappresenta un'ottima opportunità per guadagnare molti soldi: ecco, nello specifico, come rubare la statua della pantera.

Anzitutto, va specificato che al momento la statua non è disponibile. Rockstar, infatti, effettua periodicamente delle rotazioni relativamente ai premi delle rapine più importanti, ma è molto probabile che presto tornerà come possibile ricompensa per il colpo. La missione di Cayo Perico fa parte delle attività che è possibile svolgere sia da soli che in gruppo, organizzando l'infiltrazione con approcci e strategie diverse: in particolare, se volete rubare la statua della pantera dovete obbligatoriamente selezionarla come obiettivo del colpo. Seguite dunque i seguenti passaggi:

dopo aver concluso i preparativi, selezionate la statua come target

scegliete uno degli approcci disponibili per la rapina

completate con successo la missione

La statua della pantera vale circa 1,7 milioni di dollari in modalità normale, e 1,9 a livello difficile. Non sempre l'oggetto risulterà come possibile obiettivo del colpo e sarà dunque necessario ricominciare la missione fino a quando apparirà tra le ricompense. Ma a proposito del titolo Rockstar Games, come funziona la nuova modalità selezione carriera in GTA Online?