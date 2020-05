GTA Online: come fare soldi velocemente e diventare ricchi

La Los Santos di GTA Online è piena di opportunità per guadagnare soldi. In questa mini-guida vi parleremo delle attività più remunerative, spiegandovi come è possibile accumulare ingenti somme di denaro in breve tempo.

Con l'arrivo di GTA 5 gratis su Epic Games Store, sono tanti i giocatori che si sono aggiunti alla community di GTA Online su PC. Che siate nuovi criminali in erba di Los Santos o vecchi veterani, vi tornerà utile sapere quali sono le attività che permettono di guadagnare meglio all'interno del gioco. Le elenchiamo di seguito, specificando per ciascuna di esse quanti soldi è possibile ottenere portandole a termine.

Eventi con guadagni doppi

Tenete sempre d'occhio gli eventi a tempo. Rockstar li propone ogni settimana, consentendo ai giocatori di guadagnare il doppio dei soldi (e delle ricompense) che si otterrebbero normalmente. Gli eventi in questione possono riguardare le gare o un particolare tipo di missioni. A partire dal 15 maggio, per esempio, sono state proposte le sfide del bunker con GTA$ e RP doppi. Non perdete l'occasione di portarle a termine, in modo da guadagnare un bel gruzzoletto di dollari.

Colpi

I colpi restano le attività più remunerative di GTA Online. Per avviarne uno, tuttavia, è necessario sborsare dei soldi (a carico dell'host) e invitare tre compagni fidati. Il segreto per portare a termine un colpo con successo, infatti, è formare una squadra di quattro giocatori affiatati.

Il colpo con il miglior margine di guadagno è quello alla Pacific Standard, il quale può garantire un profitto di 400 mila dollari ogni ora. Quando dovrete spartire il bottino con il team, il consiglio è di assegnare il 40% dei soldi all'host e il 20% a ciascuno degli altri tre giocatori, in modo da distribuire equamente i guadagni.

Carico speciale

Dedicarsi al traffico dei carichi speciali può offrire guadagni per circa 200 mila dollari all'ora. Avviate un'organizzazione come CEO dall'opzione SecuroServ nel menu. Andate al computer nel vostro ufficio e selezionate "Carico speciale", la quantità di casse desiderata e quindi l'opzione "Acquista" per comprarli. A questo punto dovrete completare una missione per consegnare le casse al vostro magazzino. Potrete trasportare solo una cassa alla volta, ma anche andare avanti e indietro per raccoglierle. È quindi possibile utilizzare il laptop nel magazzino per vendere le casse raccolte tramite una missione di consegna.

Acquistare più casse contemporaneamente è più efficace in termini di tempo, soprattutto se avete degli amici che vi aiutano a raccoglierle e consegnarle al vostro magazzino. Più casse vendete in una sola volta, più soldi guadagnerete per cassa. I grandi magazzini hanno un prezzo maggiore, tuttavia, e vendere 111 casse in una sola volta comporta un grande rischio: se tutto va bene guadagnerete 2,2 milioni di dollari, ma se qualcosa dovesse andare storto perderete tutto.

Import/Export dei veicoli

Il carico veicoli funziona come il carico speciale, con la differenza che in questo caso dovrete rubare e vendere delle vetture di lusso. Il procedimento per avviare questo tipo di attività è sempre lo stesso: avviate l'organizzazione come CEO dall'opzione SecuroServ, scegliendo l'import/export di veicoli. A questo punto dovrete dedicarvi alle missioni che consentono di rubare le vetture.

Per massimizzare i guadagni ripete le missioni di approvvigionamento fino a riempire il vostro magazzino con 10 veicoli standard e 10 veicoli di fascia media, senza duplicati. Da questo momento ogni successiva missione vi darà un veicolo di fascia alta fino a quando non li avrete ottenuti tutti e 12. Esportate solo i veicoli di fascia alta e vendete quanto più vetture alla volta. Così facendo potrete guadagnare fino 300 mila dollari l'ora.

Carico aereo

Anche il traffico di armi aereo ricalca le meccaniche del carico speciale e dell'import/export di veicoli di lusso. In questo caso dovrete avviare l'organizzazione come CEO scegliendo l'apposita opzione dalla SecuroServ.

Per massimizzare i profitti limitatevi al reperimento di un solo tipo di carico e trasformatelo in narcotici, prodotti chimici o forniture mediche. Riceverete un bonus del 35% per la vendita di 25 casse di questo tipo e un bonus del 75% per la vendita di tutte e 50 le casse. La vendita di un hangar completo richiederà degli amici disposti ad aiutarvi, e in generale l'approvvigionamento del carico con gli amici sarà molto più efficace in termini di tempo. I potenziali guadagni di questa attività raggiungono i 150 mila dollari all'ora.

Incarichi dei boss

La SecuroServ permette di lavorare per i Vip di GTA Online, con la possibilità di arrivare a guadagnare 150 mila dollari ogni ora. Queste missioni sono un ottimo modo per macinare un po' di soldi in attesa della scadenza dei timer di ricarica, ad esempio se state aspettando di procurarvi un altro veicolo per il vostro magazzino. Non sostituiscono altri metodi di guadagno, tuttavia, poiché il loro pagamento non è così elevato, ma sono lavori "riempitivi" che vale la pena portare a termine.

Traffico di armi

Con la SecuroServ è possibile avviare un'organizzazione come CEO per il traffico d'armi, attività che può consentire guadagni per 80 mila dollari l'ora. L'acquisto di materiali di consumo è più efficace in termini di tempo, in quanto consente al personale di produrre e acquistare solo le attrezzature e gli aggiornamenti del personale steso. Si tratta a tutti gli effetti di un reddito passivo, quindi di guadagni che potrete ottenere anche mentre vi dedicate ad altro. Non è previsto alcun bonus in denaro, invece, per la vendita di un bunker completo.

Quelli elencati sono i migliori metodi di guadagno disponibili in GTA Online. Los Santos è ricchissima di opportunità, ed esistono altre attività come i nightclub e i casinò, senza dimenticare le gare premium e le prove a tempo. Attività che a loro volta consentono di guadagnare dollari (seppur in quantità minore) e che vi consigliamo comunque di provare per toccare con mano tutte le modalità di gioco messe a disposizione da GTA Online.