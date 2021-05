GTA Online: come trasformarsi in un animale?

Il mondo di Grand Theft Auto Online è così grande e ricco di possibilità che permette ai giocatori di potersi addirittura trasformare in un animale. E per rendere ancora più assurde le nostre scorribande a Los Santos non c'è niente di più semplice: basta consumare una delle 76 piante peyote sparse lungo la mappa.

Imbattersi in almeno una peyote non sarà impresa così difficile, dato il loro grande numero ed essendo presenti in ogni area, dalla città principale fino al deserto, le spiagge e le campagne. Una volta che sarete nelle vicinanze di uno di questi piccoli cactus, il controller inizierà a vibrare per avvertirvi; in aggiunta, potrete anche sentire il verso dell'animale in cui vi trasformerete una volta consumata. Per proseguire con la trasformazione bisogna quindi seguire questi tre semplici passaggi: avvicinarvi all'area della mappa in cui è presente una peyote, sentire la vibrazione del controller e infine, una volta trovata, camminare su di essa e premere il tasto destro del D-Pad per iniziare la trasformazione.

Una volta consumata questa piantina stupefacente, siete pronti a darvi alla pazza gioia e terrorizzare gli altri giocatori di GTA Online. Ogni animale in cui muterete ha il suo specifico set di controlli, da scoprire semplicemente sperimentando. Si può infine tornare alla forma umana in due modi: o essere uccisi durante la partita, oppure semplicemente premere di nuovo lo stesso tasto destro.

Le piantine possono essere consumate anche giocando a GTA V, dando così vita ad alcune scene bizzarre durante l'avventura single player. Presto potrete farlo anche su next-gen, dato che GTA 5 su PS5 uscirà nella seconda metà del 2021. Se siete invece neofiti del gioco in rete, ecco come creare sessioni private e velocizzare i caricamenti in GTA Online.